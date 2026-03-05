Ospiti nazionali, giuristi e istituzioni per spiegare i contenuti della riforma: appuntamento alle 18 con Orrico, Tridico, Azzariti e Sirianni

Un appuntamento politico di primo piano, con ospiti di rilievo nazionale e un messaggio netto: il 22 e 23 marzo 2026 il Movimento 5 Stelle invita a «rigettare al mittente» la riforma costituzionale sulla giustizia. È l’obiettivo dell’iniziativa in programma domenica 8 marzo alle ore 18.00 alla Cittadella dei Ragazzi e dei Bambini, in via Bruno Buozzi, a Corigliano-Rossano.

L’evento rientra nelle attività di informazione sul quesito referendario e sarà dedicato a un’analisi dei contenuti della riforma e delle ragioni sostenute dal fronte del No, con il contributo di rappresentanti istituzionali, giuristi ed esponenti politici.

L’incontro e il messaggio sul referendum del 22-23 marzo

La linea annunciata è chiara: fare del referendum un momento di confronto pubblico e di mobilitazione territoriale. Il M5S presenta l’appuntamento come una tappa del lavoro politico in vista della consultazione, puntando su partecipazione e consapevolezza dei cittadini.

I saluti istituzionali: Orrico, Stasi e Sciarrotta

Ad aprire l’incontro sarà la deputata e coordinatrice regionale del Movimento 5 Stelle Anna Laura Orrico, che introdurrà i temi del dibattito. Seguiranno i saluti istituzionali del sindaco di Corigliano-Rossano Flavio Stasi e della consigliera comunale M5S Lidia Sciarrotta.

Gli interventi: focus tecnico e politico sulla riforma

Il confronto entrerà nel merito con gli interventi di Franco Moretti, presidente e promotore del Comitato Avvocati per il No, del giudice Emilio Sirianni, componente della Corte d’Appello di Catanzaro, e del professor Gaetano Azzariti, ordinario di Diritto costituzionale all’Università di Roma “La Sapienza”. I loro contributi sono indicati come il nucleo tecnico-giuridico dell’iniziativa, per inquadrare i principali aspetti oggetto del referendum.

Tra i relatori è annunciata anche la presenza dell’eurodeputato Pasquale Tridico, capo delegazione del Movimento 5 Stelle a Bruxelles, con un passaggio dedicato al quadro istituzionale europeo e alle possibili ricadute della riforma nel contesto politico ed economico nazionale.

A moderare l’incontro sarà la consigliera regionale M5S Elisa Scutellà, chiamata a coordinare gli interventi e il dibattito con il pubblico.

A chiudere l’appuntamento sarà la deputata Vittoria Baldino, con le conclusioni e una sintesi dei principali spunti emersi nel corso della serata.