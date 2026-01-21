L’Amministrazione comunale di Rende avvia un nuovo percorso di aggiornamento delle proprie regole istituzionali. Il 20 gennaio si è tenuta la Conferenza dei capigruppo, convocata dal Presidente del Consiglio Comunale Francesco Adamo, per delineare il calendario e le priorità della revisione dello Statuto e dei regolamenti comunali, con un focus particolare sul regolamento consiliare.

La riunione ha avuto come obiettivo il coordinamento delle attività della Commissione Affari Istituzionali con quelle delle altre Commissioni Consiliari, così da garantire un lavoro organico e coerente sulle riforme che incideranno sulla vita amministrativa dell’ente. L’aggiornamento degli strumenti normativi rappresenta uno dei passaggi più rilevanti della programmazione istituzionale, necessario per rendere più efficienti i processi decisionali, rafforzare la funzionalità del Consiglio e garantire maggiore chiarezza nelle procedure.

L’avvio del percorso segna dunque un momento chiave per la governance comunale, che si prepara a lavorare su un insieme di norme in grado di rispondere in maniera più adeguata alle esigenze della città e alle evoluzioni del quadro amministrativo.