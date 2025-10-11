L’Amministrazione comunale di Rende interviene sulle polemiche legate alla carenza idrica che da tempo interessa la città, chiarendo la propria posizione. «Nessuna responsabilità può essere addebitata al Comune di Rende – si legge in una nota – in quanto la gestione del servizio è affidata a Sorical».

L’ente precisa che i rapporti con Sorical sono «continui e costanti» per garantire il corretto flusso delle informazioni relative alle forniture idriche destinate ai cittadini e alle utenze comunali. «Il senso di responsabilità politica nel governo del territorio – prosegue la nota – ci porta giornalmente ad andare oltre quelle che sono le nostre competenze, soprattutto in considerazione della situazione di emergenza idrica che affligge l’intera Calabria».

Il Comune ricorda che negli ultimi giorni le utenze cittadine sono state colpite da due distinte interruzioni: i guasti all’acquedotto Abatemarco hanno causato disservizi nell’area nord di Rende, mentre il guasto alla fonte Capodacqua ha interessato la zona sud.

Dopo settimane di disagi, Sorical ha comunicato che «tutte le fonti di approvvigionamento sono tornate attive da mercoledì sera» e che a breve l’erogazione tornerà alla normalità.

L’Amministrazione respinge infine al mittente «polemiche poco costruttive e tentativi di esibizionismo politico», sottolineando come il dichiarante che ha criticato l’operato comunale «appartenga alle stesse forze politiche che esprimono i responsabili della gestione Sorical».