L’assessore Stefania Belvedere: «Potenziamo la programmazione delle attività sportive, favorendo inclusione, partecipazione e miglioramento della qualità della vita, soprattutto attraverso il coinvolgimento del terzo settore e delle associazioni»

L'Amministrazione comunale di Rende consolida la propria azione e si proietta verso una gestione più efficace e partecipata dello sport e del benessere sociale. La Giunta ha recentemente deliberato l’affidamento al Comitato Regionale dello CSAIn Calabria (Centri Sportivi Aziendali e Industriali) di un ruolo chiave di supporto nella programmazione e nell’attuazione delle iniziative e dei progetti del servizio sportivo.

Questo rafforzamento strategico va oltre la mera politica e si concentra su collaborazioni settoriali di alto valore. La decisione, infatti, si inserisce nel solco dei principi costituzionali di sussidiarietà e partecipazione, richiamati anche dallo Statuto comunale, che promuovono attivamente la sinergia tra istituzioni pubbliche e realtà associative del territorio per attività di interesse generale.

Un partner qualificato per l'inclusione sociale

Lo CSAIn – Ente di Promozione Sportiva, sociale e di assistenza sociale, riconosciuto a livello nazionale – vanta una consolidata esperienza nella realizzazione di progetti sportivi, culturali, ambientali e di welfare. Questa rete di competenze rappresenta una risorsa qualificata e immediatamente disponibile per lo sviluppo delle politiche sportive cittadine di Rende.

«Con questa scelta – sottolinea l’Assessore allo sport Stefania Belvedere – si intende potenziare la programmazione delle attività sportive, favorendo inclusione, partecipazione e miglioramento della qualità della vita, soprattutto attraverso il coinvolgimento del terzo settore e delle associazioni». La deliberazione, approvata con voto favorevole unanime di Sindaco e Giunta, è stata dichiarata immediatamente esecutiva per consentire l’avvio tempestivo delle attività.

Sport come crescita educativa

Grande soddisfazione è stata espressa dal Comitato Regionale dello CSAIn Calabria. Il presidente Amedeo Di Tillo ha dichiarato: «Accogliamo con grande senso di responsabilità questo importante incarico conferitoci dal Comune di Rende. Metteremo a disposizione dell’Amministrazione la nostra esperienza e le nostre competenze per promuovere lo sport come strumento di inclusione sociale, crescita educativa e benessere per tutte le fasce della popolazione».

L’Amministrazione comunale esprime soddisfazione per l’avvio di questa collaborazione strategica, nella convinzione che il binomio sport e territorio rappresenti un fattore decisivo per la crescita sociale ed educativa della comunità rendese, rafforzando la sua capacità di offrire servizi mirati e di qualità.