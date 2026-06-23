Completati i lavori di messa in sicurezza tra via Caloprese e via Simonetta. Da oggi nuovamente percorribile il collegamento tra via Luigi Fera e via Caloprese

Un nuovo intervento sulla viabilità urbana punta a migliorare la circolazione nel centro di Cosenza. Da oggi è stato infatti riaperto al transito veicolare il tratto di Piazza Bilotti compreso tra via Luigi Fera e via Caloprese, dopo il completamento dei lavori di messa in sicurezza dell'intersezione tra via Caloprese e via Simonetta.

Il provvedimento rientra in una più ampia strategia finalizzata a rendere più fluido il traffico cittadino e a superare alcune criticità che negli ultimi mesi hanno interessato la mobilità urbana. La riapertura consentirà infatti di alleggerire la pressione su alcune arterie particolarmente trafficate e di eliminare percorsi obbligati e deviazioni che avevano generato disagi per automobilisti e residenti.

L'intervento restituisce così alla città un collegamento ritenuto strategico per la mobilità nel cuore dell'area urbana, favorendo una circolazione più regolare e condizioni di maggiore sicurezza per tutti gli utenti della strada.

L'apertura del tratto tra via Luigi Fera e via Caloprese arriva al termine delle opere di adeguamento e messa in sicurezza dell'incrocio con via Simonetta, considerate indispensabili per consentire il ripristino della normale viabilità nell'area.

L'obiettivo dell'intervento è quello di contribuire alla decongestione del traffico e migliorare l'accessibilità di una delle zone più frequentate della città, restituendo ai cittadini un percorso diretto e funzionale nel quadrante centrale di Cosenza.