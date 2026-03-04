Davide Bruno accoglie con favore la decisione dell’amministrazione comunale di Cosenza di recepire la proposta sul riconoscimento dei comitati di quartiere. Secondo Bruno si tratta di un passaggio significativo per rafforzare la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica della città.

Il riconoscimento formale dei comitati, sottolinea, non rappresenta soltanto un atto amministrativo, ma il risultato di un percorso costruito negli anni da cittadini impegnati nella tutela e nella valorizzazione dei quartieri. Un segnale, a suo avviso, che Cosenza può avviarsi verso una forma di democrazia partecipativa più concreta e strutturata.

L’apertura mostrata dal sindaco e dal presidente del Consiglio comunale viene interpretata come la conferma di una direzione precisa: trasformare i quartieri da semplici spazi urbani in luoghi di partecipazione civica e di confronto con le istituzioni.

Per Bruno, tuttavia, il riconoscimento rappresenta soltanto il primo passo. Perché il sistema funzioni davvero è necessaria una partecipazione ampia e diffusa. Da qui l’invito rivolto ai cittadini e ai gruppi attivi sul territorio a costituirsi in comitati e a prendere parte al percorso avviato.

L’obiettivo, conclude, è costruire una rete di cittadini che non si limiti ad assistere alle decisioni pubbliche, ma che possa svolgere un ruolo attivo di collaborazione e di controllo civico a beneficio della città.