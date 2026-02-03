Previsti intensi temporali che potrebbero evolvere in nubifragi. Rischio esondazione per fiumi di grossa portata
L’Arpacal ha diramato per la giornata di domani, mercoledì 4 febbraio, l’allerta gialla. Su tutto il territorio regionale, quindi anche in provincia di Cosenza, previsti fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti con conseguenze rilevanti. Previsti inoltre fenomeni di esondazione dei fiumi con bacino idrografico di rilevanti dimensioni.