Si è tenuta nella Sala di rappresentanza di Confcommercio Cosenza, con il Presidente Klaus Algieri, l’incontro tra i rappresentanti delle più importanti realtà imprenditoriali della provincia di Cosenza e la Camera penale di Cosenza. Al centro dell’incontro la esposizione delle ragioni del SI alla separazione delle carriere da parte dei rappresentanti della Camera penale di Cosenza, il Presidente della Camera penale di Cosenza, avv. Roberto Le Pera, e il Presidente onorario del Comitato scientifico dei penalisti bruzi, avv. Nicola Carratelli che si è soffermato sul diritto del cittadino di ottenere giustizia in un sistema nel quale chi giudica deve essere separato da chi accusa. «Chi sbaglia, come in tutte i lavori, è giusto che ne risponda se cagiona danni, come nel caso delle ingiuste detenzioni che rovinano centinaia di vite ogni anno; regola che deve valere anche per i magistrati».

Ma la discussione si è incentrata anche sulla «grave menzogna del Comitato del No», così l’ha appellata il Presidente Le Pera, riferendosi al manifesto con cui i sostenitori del NO hanno sensibilizzato i cittadini a non votare la riforma sulla separazione perché inficerebbe l’autonomia dei giudici. «Una falsità – ha detto Le Pera - perché coloro che hanno scritto questa nefandezza sono consapevoli che l’articolo 104 della Costituzione modificato dalla riforma è proprio a tutela dell’autonomia della magistratura requirente e giudicante. Con questi messaggi - ha chiosato Le Pera - è messa in discussione la credibilità della magistratura rappresentata dall’Associazione Nazionale Magistrati a cui fa riferimento il Comitato per il NO che ha diffuso questo vergognoso manifesto».