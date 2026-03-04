Un evento di grande rilievo per il capoluogo calabrese si è tenuto sabato 28 febbraio con l’inaugurazione di “Parco. Salute e Benessere”, il nuovo centro integrato dedicato a cura, riabilitazione e fitness evoluto. Un progetto ambizioso che segna un passo deciso verso il futuro della salute, proponendo un modello capace di coniugare prevenzione, tecnologia e attenzione alla persona.

La struttura, u n polo di 2.500 metri quadrati che integra sanità avanzata, tecnologie intelligenti e percorsi personalizzati, ha registrato una forte partecipazione di cittadini, professionisti del settore, rappresentanti del mondo sportivo e istituzionale. Un segnale importante per il territorio, che dimostra quanto ci sia attenzione verso iniziative capaci di innovare e generare valore.

A impreziosire l’inaugurazione è stata la presenza di Riva in Tour, il progetto itinerante di Riva Restaurant, che ha curato l’intera esperienza food & beverage, il servizio e l’intrattenimento, trasformando l’appuntamento istituzionale in un evento elegante e coinvolgente.

Dalla selezione delle materie prime alla presentazione dei piatti, ogni dettaglio è stato studiato per valorizzare le eccellenze locali e raccontare il territorio attraverso il gusto. Gli ospiti hanno potuto assistere a momenti di show cooking dal vivo, mentre una selezione beverage mirata ha accompagnato le degustazioni con abbinamenti capaci di esaltarne i profumi e le caratteristiche. A fare da fil rouge, musica live con sax e chitarra, per un’atmosfera raffinata ma accogliente.

«Essere parte di un’inaugurazione come questa - dichiara Roberto Gallo proprietario del Riva Restaurant - significa condividere un’idea di crescita che mette al centro la qualità e la collaborazione. Con Riva in Tour portiamo fuori dalle nostre mura non solo un servizio di catering, ma un’esperienza completa fatta di accoglienza, gusto e intrattenimento. Quando realtà imprenditoriali scelgono di investire in Calabria, noi siamo pronti a fare la nostra parte per valorizzarne ogni momento».

Un evento che non rappresenta soltanto l’apertura di una nuova struttura, ma il segno concreto di una Calabria che sceglie di evolversi puntando su professionalità, innovazione e sinergie tra imprese. Perché fare business sul territorio, oggi più che mai, significa credere nelle proprie radici e trasformarle in opportunità di futuro.