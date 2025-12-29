Il Processo per la Beatificazione e Canonizzazione di Madre Isabella De Rosis, Fondatrice dell’Istituto delle Suore Riparatrici del Sacro Cuore, ha raggiunto un’altra meta importante. Venerdì, 2 gennaio 2026, alle ore 19, nella Cattedrale di Maria SS. Achiropita, con la celebrazione di un Vespro Solenne, presieduto dall’Arcivescovo, Mons. Maurizio Aloise, si terrà, infatti, la costituzione del Tribunale per l’inchiesta diocesana sul presunto miracolo attribuito all’intercessione della Venerabile Madre Isabella De Rosis.

Sarà presente anche la Madre Generale delle Suore Riparatrici, Suor Tina Salierno, numerose religiose appartenenti all’Istituto fondato da Madre Isabella e il Capitolo Cattedrale. È un evento di grazia, per il quale eleviamo la lode e il ringraziamento al Signore che continua ad accompagnare con il dono della santità la nostra Chiesa Diocesana.