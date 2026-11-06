Disarmo, custodia del creato ed educazione saranno al centro dell’incontro con il sociologo Vincenzo Bova in programma venerdì 13 novembre 2026, dalle 16 alle 18.30, nella parrocchia Santa Teresa di Gesù Bambino , nell’area urbana di Rossano.

L’appuntamento, intitolato «Magnifica Humanitas – Disarmare, Custodire, Educare!», è rivolto al clero, agli operatori pastorali e ai fedeli. Si inserisce nel cammino pastorale dell’Arcidiocesi di Rossano-Cariati «Radicati e costruiti in Cristo».

La lectio di Vincenzo Bova

A guidare l’approfondimento sarà Vincenzo Bova, professore ordinario di Sociologia dei processi culturali e comunicativi presso il Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università della Calabria.

La sua lectio offrirà una prospettiva sociologica e culturale sui temi proposti dall’incontro. Secondo il programma annunciato, il confronto prenderà le mosse dall’analisi e dalla meditazione di una lettera enciclica di Papa Leone XIV.

Disarmare, custodire ed educare: i temi del confronto

I tre verbi scelti per il titolo individuano gli ambiti della riflessione: il disarmo, la responsabilità verso il creato e il ruolo dell’educazione. L’iniziativa propone alla comunità diocesana un momento di aggiornamento pastorale e di confronto sulle sfide contemporanee, mettendo in relazione questi temi con il percorso intrapreso dall’Arcidiocesi.