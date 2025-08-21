Stop alla distribuzione idrica dalle 21:00 alle 6:00, possibili fenomeni di torbidità alla riapertura
Tutti gli articoli di Societa
PHOTO
Come previsto dalla nuova ordinanza comunale di Rota Greca già in vigore, la rete idrica sarà chiusa ogni notte dalle 21:00 alle 6:00 in alcune zone del territorio comunale. Una misura adottata per fronteggiare criticità legate alla distribuzione e alla gestione delle risorse idriche.
Le aree interessate
La sospensione del servizio idrico riguarderà:
- San Benedetto – esclusivamente linea San Benedetto-Mazzicanino-Parrulli
- Serbatoio Rini – comprende Rini, Centro Storico di San Pietro (inclusa Strada Provinciale), Destre, Costa Ceci, Pozzillo e via Aldo Moro
- Redipiano – zone di via Panoramica, Santa Lucia, a valle di Officina Ferraro
- Redipiano – aree Cervali, Scrittisani, Panzi (altezza passaggio a livello)
Possibili disagi
Alla riapertura del servizio, la popolazione potrà riscontrare temporanei fenomeni di acqua torbida. L’amministrazione comunale di Rota Greca precisa che si tratta di un effetto inevitabile e già noto, che non può essere evitato a causa delle caratteristiche della rete.