Come previsto dalla nuova ordinanza comunale di Rota Greca già in vigore, la rete idrica sarà chiusa ogni notte dalle 21:00 alle 6:00 in alcune zone del territorio comunale. Una misura adottata per fronteggiare criticità legate alla distribuzione e alla gestione delle risorse idriche.

Le aree interessate

La sospensione del servizio idrico riguarderà:

  • San Benedetto – esclusivamente linea San Benedetto-Mazzicanino-Parrulli
  • Serbatoio Rini – comprende Rini, Centro Storico di San Pietro (inclusa Strada Provinciale), Destre, Costa Ceci, Pozzillo e via Aldo Moro
  • Redipiano – zone di via Panoramica, Santa Lucia, a valle di Officina Ferraro
  • Redipiano – aree Cervali, Scrittisani, Panzi (altezza passaggio a livello)

Possibili disagi

Alla riapertura del servizio, la popolazione potrà riscontrare temporanei fenomeni di acqua torbida. L’amministrazione comunale di Rota Greca precisa che si tratta di un effetto inevitabile e già noto, che non può essere evitato a causa delle caratteristiche della rete.