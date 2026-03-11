San Giovanni in Fiore rafforza la propria presenza nel turismo nazionale partecipando alla XXIX Borsa Mediterranea del Turismo (BMT), in programma dal 12 al 14 marzo 2026 alla Mostra d’Oltremare di Napoli. Il Comune sarà ospitato nello stand della Regione Calabria sotto il brand “Calabria Straordinaria”, con l’obiettivo di presentare la destinazione a operatori, buyer, giornalisti e professionisti del settore.

La partecipazione viene descritta come la conferma di una strategia di promozione ormai consolidata: negli ultimi anni San Giovanni in Fiore ha preso parte a diverse fiere nazionali del comparto – dalla BIT di Milano al TTG Travel Experience di Rimini, fino alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum – lavorando su presenza istituzionale e networking per costruire relazioni con mercati e operatori e rafforzare il posizionamento come meta identitaria della Calabria interna.

A Napoli, il Comune porterà il racconto di un territorio che unisce storia, spiritualità, natura e tradizione: dall’Abbazia Florense, legata alla figura di Gioacchino da Fiore, ai paesaggi del Parco Nazionale della Sila, proponendosi come destinazione per un turismo lento, culturale ed esperienziale.

«La presenza alla BMT – dichiara l’assessore del Comune di San Giovanni in Fiore, avvocato Marco Ambrogio – si inserisce in una strategia precisa dell’amministrazione comunale: promuovere il nostro territorio nei principali contesti nazionali dedicati al turismo, costruendo relazioni con operatori e rafforzando la visibilità di San Giovanni in Fiore come destinazione culturale e naturalistica della Calabria. Partecipare a fiere come la BMT significa non solo raccontare le nostre eccellenze, ma soprattutto creare opportunità concrete di sviluppo turistico, mettendo in rete patrimonio, eventi e identità locale.»

Durante i tre giorni della manifestazione, operatori e visitatori potranno incontrare i rappresentanti del Comune al Padiglione 4 – Stand Regione Calabria, per conoscere progetti, itinerari e opportunità di visita. La presenza in fiera si inserisce così in una visione orientata a rafforzare i circuiti del turismo nazionale e internazionale, puntando su una Calabria autentica e ancora da scoprire.