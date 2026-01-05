Sarà inaugurato mercoledì 7 gennaio, alle ore 15,30, alla presenza del Sindaco Franz Caruso, il nuovo Centro Creativo di Sant’Ippolito che sorgerà nell’ex scuola materna di via del Santuario, nella frazione alle porte della città. Molteplici le attività che saranno svolte all’interno del centro creativo che sarà gratuito e aperto a tutti i minori di età compresa tra i 5 e i 14 anni: dal dopo scuola al potenziamento, dalla educazione emotiva alle attività laboratoriali, come quelli sensoriali di arte e cibo, alle attività di fioricoltura e giardinaggio, comprese quelle finalizzate alla realizzazione dell’orto.

Le attività programmate rientrano nel servizio di contrasto alla povertà educativa dell’Ambito Socio-Assistenziale n.1 di cui Cosenza è comune capofila. Ad assicurare la gestione dei servizi sarà la Cooperativa Sociale “Vitasì”. “Con l’apertura del centro creativo a Sant’Ippolito – sottolinea il Sindaco Franz Caruso in una dichiarazione – si avvia un servizio di primaria importanza, gratuito e destinato ai minori, di età compresa tra i 5 e i 14 anni, soprattutto a quelli appartenenti a famiglie bisognose e che non hanno la possibilità di accedere a servizi analoghi erogati da strutture private.

La scelta di avviare le attività del servizio a Sant’Ippolito, dopo oltre dieci anni di inattività della struttura che ospitava la scuola materna – ha spiegato Franz Caruso - non è affatto casuale, ma discende dall’esigenza di proseguire nell’opera di valorizzazione delle frazioni e delle periferie che abbiamo posto al centro della nostra attività amministrativa e che ora si arricchisce di un ulteriore e prezioso tassello. Il nuovo servizio – ha rimarcato il primo cittadino – è stato pensato come segnale dell'attenzione particolare che l'Amministrazione comunale continua puntualmente a riservare non solo alle zone più emarginate e periferiche della nostra città, ma alle fasce più deboli della popolazione che sono appunto i bambini e le famiglie.

Spesso queste ultime – ha affermato inoltre Franz Caruso - devono sopportare il disagio di non avere la possibilità di portare i loro figli in strutture pubbliche. Noi abbiamo, invece, invertito la tendenza. Guardando alle esigenze della popolazione e compiendo una scelta di campo in direzione del contrasto alla povertà educativa e del potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione, ci apprestiamo ad aprire un nuovo presidio sociale in grado di prevenire situazioni di povertà educativa e di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e lavoro delle famiglie e delle donne in particolare”.

Le attività del Centro Creativo di Sant’Ippolito, che prenderanno il via proprio nel giorno dell’inaugurazione, e cioè mercoledì 7 gennaio, si svolgeranno, in alcuni giorni della settimana (il calendario è in via di definizione) dalle ore 15,30 alle ore 18,30. Le attività saranno adattate in termini di metodologie, strumenti e durata, per garantire la massima inclusività ed efficacia educativa. Tra gli obiettivi specifici che il Centro Creativo si propone di raggiungere sono compresi, tra gli altri, la promozione dell’autonomia nello studio e nella gestione dei compiti scolastici, lo sviluppo di un metodo di studio personalizzato, il potenziamento della motivazione intrinseca all’apprendimento e, infine, stimolare il pensiero critico e la cooperazione tra pari.