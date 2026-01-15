Chiusa una criticità durata anni. Tornano le inumazioni e, dopo oltre 60 anni, le cappelle gentilizie

Dopo anni di difficoltà e soluzioni tampone, il cimitero comunale torna a rispondere alle esigenze della comunità. Con il completamento dei lavori di ampliamento, il Comune di Saracena mette definitivamente fine a una situazione emergenziale che si trascinava da tempo, restituendo funzionalità e decoro a uno dei luoghi più sentiti dalla cittadinanza.

L’intervento consente la realizzazione di nuovi loculi, riapre la possibilità di inumazioni nel terreno e segna un passaggio storico: dopo oltre sessant’anni, i cittadini potranno nuovamente richiedere spazi per la costruzione di cappelle gentilizie. Un risultato atteso che incide in modo concreto sulla gestione dei servizi cimiteriali e sul rispetto dovuto ai defunti e alle loro famiglie.

A sottolineare il valore dell’opera è il sindaco Renzo Russo, che parla di un traguardo significativo per l’intera comunità. «Si tratta di un risultato importante che restituisce dignità a questo luogo profondamente caro alla comunità – ha dichiarato – che in questi anni ha dovuto subire comprensibili disagi per la carenza di spazi a disposizione per la sepoltura dei propri congiunti».

Parallelamente alla conclusione dei lavori, il Comune di Saracena ha avviato la procedura per la realizzazione delle cappelle gentilizie familiari. Nei giorni scorsi è stata pubblicata una manifestazione di interesse alla quale potranno rispondere i cittadini interessati. In base alle richieste che perverranno entro la prima decade di febbraio, l’Ente valuterà quanti lotti mettere a bando. L’acquisizione delle domande non comporta obblighi né per l’amministrazione né per i richiedenti e l’eventuale costruzione delle cappelle avverrà a cura e spese dei privati.

La partecipazione alla manifestazione di interesse è riservata ai residenti nel Comune di Saracena. La concessione delle aree, una volta bandite, avrà una durata di 99 anni. Le istanze dovranno essere presentate entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso, avvenuta martedì 13 gennaio sull’Albo Pretorio comunale. Ogni cittadino potrà richiedere una sola area, destinata esclusivamente alla tumulazione dei propri familiari.

Le domande, compilate in ogni loro parte, dovranno essere consegnate al protocollo del Comune, in via Carlo Pisacane n. 4, oppure trasmesse tramite posta elettronica certificata. Con la conclusione dell’ampliamento e l’avvio delle nuove procedure, l’amministrazione comunale chiude una lunga fase di criticità e apre una stagione di maggiore ordine e programmazione nella gestione del cimitero comunale, restituendo serenità a un luogo simbolo della memoria collettiva.