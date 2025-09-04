Torneranno in funzione dopo cinque anni di inattività, il Comitato Piazza Spirito Santo ringrazia l’amministrazione comunale per aver accolto le sue incessanti richieste
PHOTO
Dopo cinque anni di inattività, le scale mobili del centro storico, stanno per tornare finalmente in funzione. Nella giornata di ieri, infatti, sono ufficialmente iniziati i lavori di ripristino di una struttura fondamentale per i ceti più fragili del territorio e della città.
A questo risultato si è arrivati grazie alle numerose segnalazioni e denunce presentate in questi anni dal Comitato Piazza Spirito Santo.
“Vogliamo esprimere un sentito ringraziamento e un applauso al sindaco di Cosenza, Franz Caruso, per aver mantenuto l’impegno assunto con il Comitato e con la cittadinanza” è scritto in una nota del Comitato. “Questa è una vittoria di tutti, un passo importante verso una città più accessibile e vicina ai bisogni dei suoi cittadini”.