Dopo cinque anni di inattività, le scale mobili del centro storico, stanno per tornare finalmente in funzione. Nella giornata di ieri, infatti, sono ufficialmente iniziati i lavori di ripristino di una struttura fondamentale per i ceti più fragili del territorio e della città.

A questo risultato si è arrivati grazie alle numerose segnalazioni e denunce presentate in questi anni dal Comitato Piazza Spirito Santo.

“Vogliamo esprimere un sentito ringraziamento e un applauso al sindaco di Cosenza, Franz Caruso, per aver mantenuto l’impegno assunto con il Comitato e con la cittadinanza” è scritto in una nota del Comitato. “Questa è una vittoria di tutti, un passo importante verso una città più accessibile e vicina ai bisogni dei suoi cittadini”.

