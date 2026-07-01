Ad accogliere la delegazione istituzionale sono stati il vicesindaco Raffaele D'Anna, il presidente del Consiglio comunale Angelo Paravati, il capogruppo di maggioranza Fabio Ferrara, il presidente della Pro Loco di Scalea Salvatore Licursi e il presidente di EcoTur Giancarlo Formica

Due giornate all'insegna della diplomazia, dell'amicizia tra i popoli e della cooperazione internazionale quelle vissute a Scalea in occasione della visita ufficiale dell'Ambasciatore della Repubblica di Lituania in Italia, S.E. Dalia Kreivienė, accompagnata dal Console Onorario della Repubblica di Lituania per Puglia e Basilicata, Giuseppe Saracino, dall'ex Ministro del Bilancio e dell'Economia della Lituania e membro del Parlamento della Repubblica di Lituania, Dainius Kreivys, e dal Rettore del Pontificio Collegio Lituano di San Casimiro di Roma, Audrius Arstikaitis.

Scalea, città dell’accoglienza

Ad accogliere la delegazione istituzionale sono stati il vicesindaco Raffaele D'Anna, il presidente del Consiglio comunale Angelo Paravati, il capogruppo di maggioranza Fabio Ferrara, il presidente della Pro Loco di Scalea Salvatore Licursi e il presidente di Ecotur Giancarlo Formica.

Momento particolarmente significativo della visita è stata la cerimonia dell'alzabandiera della Repubblica di Lituania, accompagnata dall'esecuzione degli inni nazionali italiano e lituano, nel pieno rispetto del protocollo previsto per le visite ufficiali di un ambasciatore presso un ente locale.

Le sinergie

L'iniziativa, fortemente voluta dalla presidente della Comunità Lituana di Calabria, Henrieta Racyliene, è stata realizzata con il supporto della Pro Loco di Scalea e dell'associazione TirrenPol Ex PolscyScaleoti, confermando il ruolo della città come luogo di incontro tra culture diverse e punto di riferimento per una comunità internazionale sempre più presente sul territorio.

Future collaborazioni

Nel corso dell'incontro sono state poste le basi per sviluppare future collaborazioni nei settori della cultura e del turismo, con l'obiettivo di rafforzare i rapporti tra Scalea e la Lituania. Tra le prospettive emerse anche la possibilità di avviare un percorso che possa condurre a un patto di amicizia e, successivamente, a un gemellaggio con una città lituana.

L'Ambasciatore Kreivienė ha espresso piena disponibilità a sostenere questo percorso, sottolineando l'importanza della comunità lituana presente sul territorio e manifestando la volontà di consolidare ulteriormente i rapporti tra i due Paesi.

Momento di prestigio istituzionale

Determinante, per la riuscita dell'iniziativa, anche la collaborazione del Console Onorario Giuseppe Saracino, che ha contribuito all'organizzazione della visita istituzionale e al rafforzamento dei rapporti tra le istituzioni coinvolte.

«La visita dell'Ambasciatore della Repubblica di Lituania rappresenta per Scalea un momento di grande prestigio istituzionale - ha affermato il Sindaco di scalea Mario Russo - La nostra città conferma la propria vocazione all'accoglienza e al dialogo tra i popoli, elementi che riteniamo fondamentali anche per favorire nuove opportunità di crescita. Ringrazio l'Ambasciatore, il Console Onorario Giuseppe Saracino e tutti coloro che hanno contribuito all'organizzazione di questa importante giornata. Ci auguriamo che da questo primo incontro possano nascere rapporti sempre più stretti tra Scalea e la Lituania, con ricadute positive sul piano culturale, turistico e delle relazioni tra le rispettive comunità.»

Momento importante per la città

«È stato un onore accogliere a Scalea l'Ambasciatore della Repubblica di Lituania e l'intera delegazione istituzionale - ha sottolineato il vicesindaco di Scalea Raffaele D'Anna - questa visita rappresenta un momento importante per la nostra città, perché conferma la capacità di Scalea di costruire relazioni internazionali fondate sul dialogo, sulla cultura e sulla valorizzazione del territorio. Auspichiamo che questo incontro sia l'inizio di un percorso di collaborazione, capace di tradursi in iniziative culturali, turistiche e istituzionali sempre più significative.»

La promozione del territorio

Molto soddisfatto il capogruppo di maggioranza Fabio Ferrara che ha dicharato: «Abbiamo vissuto due giornate di grande valore istituzionale e umano che hanno permesso di far conoscere Scalea e le sue potenzialità a una delegazione di alto profilo. Come delegato al Turismo ritengo che iniziative di questo livello rappresentino un'importante occasione di promozione del territorio e di apertura verso nuovi mercati internazionali. Ringrazio inoltre consiglieri, assessori e presidente del consiglio che in questi tre giorni di attività hanno garantito presenza, partecipazione e accoglienza istituzionale».

Una visita che rappresenta un importante punto di partenza per nuove opportunità di cooperazione internazionale e per la promozione di Scalea in un contesto europeo sempre più orientato allo scambio culturale e turistico.