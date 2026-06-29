I Carabinieri acquisiscono testimonianze e immagini di videosorveglianza per identificare l'autore degli spari che hanno ferito due giovani durante una serata in discoteca

I Carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica e individuare le responsabilità legate alla sparatoria registrata nella notte tra sabato e domenica sul litorale tirrenico. L’episodio si è verificato all'interno di una discoteca di Sangineto, dove due ragazzi di Cosenza sono rimasti feriti dopo essere stati raggiunti da proiettili d'arma da fuoco.

L'allarme è scattato durante l'evento di inaugurazione della stagione estiva del locale. In base alle prime ricostruzioni, l'esplosione dei colpi ha scatenato il panico tra le centinaia di avventori presenti, i quali hanno cercato rapidamente una via d'uscita per mettersi in sicurezza. I due giovani colpiti sono stati immediatamente soccorsi e trasferiti in ospedale, dove si trovano attualmente sotto cure mediche.

Il coordinamento delle indagini sul territorio

L'attività investigativa è condotta sul campo dai militari della Compagnia di Scalea, sotto la direzione del capitano Alessandro Francesco Senatore, supportati dal personale della Stazione di Cittadella del Capo. Nelle ore successive all'accaduto, gli operanti hanno eseguito i rilievi scientifici sulla scena del crimine e iniziato a raccogliere le prime formali testimonianze tra il pubblico e il personale in servizio nella struttura.

Un contributo fondamentale per lo sviluppo del caso potrebbe giungere dall'esame dei sistemi di videosorveglianza. I Carabinieri hanno infatti già acquisito le registrazioni delle telecamere di sicurezza interne alla discoteca e quelle collocate nelle aree esterne circostanti, con l’obiettivo di isolare fotogrammi utili a identificare il responsabile, al momento ignoto.

Sangineto, le piste investigative dopo la sparatoria

Il fascicolo d'indagine è coordinato dalla Procura della Repubblica di Paola, guidata dal procuratore Domenico Fiordalisi. Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo sull'indirizzo delle ricerche, sebbene rimangano aperte diverse ipotesi investigative circa il movente che ha innescato il ferimento. Al momento le piste maggiormente battute riguardano una lite per futili motivi degenerata nell'uso dell'arma o, in alternativa, un possibile regolamento di conti.

Considerata la provenienza dei due feriti, una parte significativa degli accertamenti e dei controlli incrociati si sta concentrando anche nell'area urbana di Cosenza, al fine di verificare i legami personali e i contesti frequentati dalle vittime.

La cittadina tirrenica in cui si è consumato l'evento non è nuova a episodi di rilievo penale. Già nel corso del 2023 era stata teatro di un grave fatto di cronaca in una discoteca, culminato in quel caso con il ferimento di un giovane originario del comune di Castrolibero. Gli investigatori stanno incrociando tutti i dati disponibili per delineare l'esatto svolgimento dei fatti e definire il quadro delle responsabilità.