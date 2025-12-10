Il Rotary Club Mendicino Serre Cosentine, in collaborazione con il Comune di Mendicino, promuove per domani, 11 dicembre, una giornata di screening oculistico gratuito dedicata alla popolazione anziana, con l’obiettivo di favorire la prevenzione e individuare precocemente le principali patologie oculari legate all’età. L’iniziativa, che rientra tra le attività di sensibilizzazione sanitaria sul territorio, coinvolgerà medici oculisti, volontari dell’associazione dei non vedenti e personale di supporto, creando un punto di riferimento accessibile per controlli mirati e informazioni sulla salute degli occhi.

I controlli previsti: dalla pressione oculare alle valutazioni di retina e cristallino

Nel corso della giornata saranno effettuate: misurazioni della pressione oculare, fondamentali per individuare fattori di rischio legati al glaucoma; valutazioni preliminari della retina e del cristallino, utili per intercettare segni iniziali di maculopatie e cataratta.

Le attività diagnostiche saranno supportate da strumentazione portatile messa a disposizione dalla IAPB – Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità, da anni impegnata nella diffusione della cultura della prevenzione visiva.

Accanto agli screening, verranno fornite informazioni sulle patologie oculari più diffuse nella terza età e sui comportamenti utili per preservare una vista sana nel tempo.

Sinicropi (Rotary): “Orgogliosi di offrire un servizio utile e gratuito”

“La prevenzione è uno strumento fondamentale per preservare la vista e garantire una migliore qualità di vita. Siamo orgogliosi di poter offrire un servizio utile e gratuito per la comunità”, dichiara la Presidente del Rotary Club, dott.ssa Sabrina Sinicropi, sottolineando il valore sociale dell’iniziativa e il ruolo dei club service nel promuovere benessere e attenzione verso le fasce più fragili.

Il Sindaco Bucarelli: “Collaborazione che genera benessere concreto”

Da parte dell’Amministrazione comunale giunge un sentito ringraziamento al Rotary per l’impegno e la sensibilità dimostrati. “Questa iniziativa rappresenta un chiaro esempio di buona collaborazione tra istituzioni e realtà del territorio, capace di generare benessere concreto e attenzione verso gli anziani. La prevenzione è uno strumento potente, che tutela la salute e migliora la qualità della vita. Continuiamo a fare rete, insieme”, commenta il Sindaco di Mendicino, ing. Irma Bucarelli.

Invito alla cittadinanza

La cittadinanza, in particolare la popolazione anziana, è invitata a partecipare numerosa a una giornata interamente dedicata alla cura della vista e alla promozione del benessere nella terza età.

Un appuntamento che unisce prevenzione, informazione e collaborazione territoriale, confermando la centralità delle iniziative di prossimità nella tutela della salute pubblica.