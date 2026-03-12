Appuntamento sabato 14 marzo a Villa Rendano con i magistrati Piero Santese e Giovanni Strangis in vista del voto del 22 e 23 marzo

Il Comitato “Giusto dire No” sulla separazione delle carriere annuncia un’iniziativa pubblica in vista del voto del 22 e 23 marzo, quando – secondo quanto riportato nel messaggio – gli elettori saranno chiamati a pronunciarsi sulla riforma costituzionale voluta dall’attuale governo.

Nel testo diffuso, il comitato definisce l’appuntamento «fondamentale» e sostiene che la riforma comporti «una profonda modifica del rapporto tra poteri dello Stato» con una «lesione dell’indipendenza della magistratura». Pur definendo la materia «altamente tecnica», gli organizzatori sottolineano che avrebbe «un impatto inevitabile sui diritti di tutti noi».

Per «ragionare insieme», «chiarire gli aspetti più oscuri della riforma» e «spiegare le ragioni del NO», il comitato invita cittadini e interessati a un incontro informale: «ti invitiamo a bere un caffè e a fare una chiacchierata con noi». L’appuntamento è fissato a Cosenza, Villa Rendano, sabato 14 marzo alle ore 17.30.

All’iniziativa, viene annunciata la presenza di due magistrati: Piero Santese, presidente della Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro, e Giovanni Strangis, giudice presso il Tribunale di Catanzaro. «Dialogheremo insieme sulla nostra splendida Costituzione», conclude il messaggio, con l’invito finale: «Ti aspettiamo!».