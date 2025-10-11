Il sindaco Virginia Mariotti invita i cittadini a non intralciare le attività di ricerca degli esperti impegnati nella delicata fase di studio e catalogazione dei reperti

Nel territorio di San Marco Argentano sono in corso in questi giorni importanti attività di scavo archeologico condotte da professionisti del Ministero della Cultura e dalla Soprintendenza.

«Si tratta di un intervento di grande valore scientifico, che conferma ancora una volta la straordinaria ricchezza storica e culturale della nostra città e del suo territorio» afferma il sindaco Virginia Mariotti che, al tempo stesso, si fa promotrice di un messaggio indirizzato alla cittadinanza dagli addetti ai lavori.

«Quello di non recarsi sul luogo dello scavo, per non intralciare le attività di ricerca e per garantire la sicurezza e il rispetto del lavoro degli archeologi impegnati nella delicata fase di studio e catalogazione dei reperti».