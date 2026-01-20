Il Parco Nazionale della Sila seleziona under 35 per una redazione diffusa che racconterà territori, comunità e valori UNESCO attraverso formazione, storytelling e attività social

Il Parco Nazionale della Sila avvia una nuova iniziativa dedicata alla partecipazione attiva dei giovani nella narrazione del territorio. Nell’ambito delle attività della Riserva della Biosfera “Sila”, riconosciuta dall’UNESCO all’interno del programma Man & Biosphere, è stato pubblicato il bando “Sila Young Reporters”, rivolto a 30 ragazze e ragazzi under 35 che vivono nei 63 Comuni della Riserva o che mantengono con essa un legame forte, di studio, professionale o affettivo.

L’obiettivo è creare una “Comunità redazionale diffusa”, un gruppo capace di raccontare in modo innovativo e continuativo la Sila, valorizzandone il patrimonio naturale, culturale e identitario. Un progetto che si colloca pienamente nelle strategie operative UNESCO e nelle linee del nuovo Hangzhou Strategic Action Plan 2026-2035, puntando a un coinvolgimento diretto delle nuove generazioni nel racconto dei territori.

Gli Young Reporters cureranno i contenuti del canale Instagram della Riserva della Biosfera, contribuendo alla campagna “Proud to Share”, orientata a stimolare la scoperta delle eccellenze locali e a dare voce alle comunità che animano l’altopiano silano. Non si tratta solo di narrazione digitale: il programma punta a sviluppare consapevolezza, senso di appartenenza e capacità comunicative utili anche in prospettiva professionale.

Ai partecipanti sarà offerto un percorso formativo strutturato: comunicazione, grafica, tecniche di video making ed editing, strumenti di storytelling, insieme a un modulo dedicato alla conoscenza approfondita della Riserva della Biosfera e dei suoi strumenti di governance. È previsto anche un costante supporto nella produzione dei contenuti. Al termine delle attività, i giovani coinvolti riceveranno un attestato valido per il curriculum, oltre a gadget e attività esperienziali riservate al gruppo.

Il progetto intende inoltre mettere in connessione gli Young Reporters con le reti locali, nazionali e internazionali del programma MAB UNESCO. La Riserva della Biosfera guarderà a loro come interlocutori privilegiati anche nella fase di costituzione degli organismi di governance giovanile previsti dal piano di comunicazione quinquennale 2024-2028.

Il bando è aperto a giovani tra i 16 e i 35 anni. Non è richiesta residenza obbligatoria nella Riserva, ma un rapporto significativo con la Sila. Non servono competenze pregresse in ambito redazionale o comunicativo, considerate comunque un punto a favore. Il requisito essenziale è la motivazione: spirito collaborativo, curiosità, desiderio di raccontare e valorizzare il territorio.

Le candidature devono essere inviate entro il 15 febbraio 2026 tramite il form online disponibile al link indicato nel bando. L’esito della selezione sarà comunicato entro il 1° marzo. Informazioni e avviso completo sono consultabili sul sito del Parco Nazionale della Sila.

Con “Sila Young Reporters”, la Riserva punta a costruire un presidio giovane, creativo e competente capace di raccontare la Sila dal suo interno, con uno sguardo contemporaneo e autentico, in linea con i valori UNESCO e con la visione di uno sviluppo sostenibile fondato sulla relazione tra uomo e natura.