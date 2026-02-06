Il maltempo degli ultimi giorni ha provocato nuovi smottamenti e criticità in diverse zone del territorio comunale. Questa mattina il sindaco ha effettuato un sopralluogo nelle aree maggiormente colpite, rilevando problemi di regimentazione delle acque, dissesti stradali e cedimenti che richiedono interventi urgenti.

Particolare attenzione è stata dedicata alla strada dell’Acheruntia, considerata un collegamento strategico verso la città capoluogo. L’arteria presenta da anni criticità strutturali, ma gli ultimi eventi meteorologici hanno aggravato sensibilmente la situazione. Serviranno interventi di consolidamento, la sistemazione dei sottoservizi e una nuova segnaletica di sicurezza.

Il sindaco ha annunciato che chiederà agli uffici competenti di predisporre ordini di servizio in somma urgenza per la messa in sicurezza di argini e costoni. Ai cittadini è rivolto un invito alla prudenza: si raccomanda di limitare l’utilizzo della strada e, se necessario, di percorrerla con massima attenzione, nel rispetto dei limiti di velocità indicati dall’ordinanza sindacale vigente.

L’amministrazione comunale conferma di essere al lavoro per garantire sicurezza e accessibilità, nonostante le difficoltà generate dal maltempo e dal degrado delle infrastrutture.