“L’impossibilità di procedere al pagamento della Tari 2024 in modalità rateale è dovuto al cambio dell’iban della tesoreria della Provincia di Cosenza, che il Comune di Cosenza ha riscontrato solo nell’aprile scorso.

Così il settore Tributi di Palazzo dei Bruzi motiva le difficoltà che stanno incontrando in queste ore i contribuenti cosentini a ottemperare al pagamento in questione. Il cambio dell’iban, infatti, è stato deciso attraverso una scelta univoca dell’amministrazione provinciale, cui spetta parte del costo del servizio di raccolta dei rifiuti, intervenendo, però, in maniera unilaterale e senza alcuna preventiva comunicazione al comune di Cosenza.

Gli uffici del Comune hanno tentato una soluzione utilizzando il sistema regionale che gestisce i pago PA che non comportasse disagi ai contribuenti (cambi bollette, ristampe, file ecc.) e che lasciasse aperti i vincoli di scadenza. Tale soluzione in modo massivo non è stata, purtroppo, perseguibile. I bollettini, pertanto, sono da un mese pagabili previo aggancio al sistema regionale senza alcuna sanzione e spesa aggiuntiva e lo saranno fino al 30 novembre 2025.

Ai fini di una rapida e tempestiva verifica dei QR Code dell’annualità 2024 e della loro pagabilità è possibile, comunque, recarsi presso gli uffici del gestore della riscossione senza prenotazione palesando all’arrivo la motivazione “aggancio pago PA tari 2024”.

La Tari 2025 in consegna in questi giorni ai cittadini è, invece, perfettamente pagabile nelle scadenze previste e per i successivi due mesi dalla data dell’ultima scadenza utile.