A Terranova da Sibari lo sgomento è ancora tanto. Stasera alle 21 i residenti si ritroveranno fianco a fianco per la fiaccolata organizzata dall’amministrazione comunale. L’appuntamento è fissato in Piazza Castello, da dove partirà il corteo che attraverserà le vie del centro abitato fino a raggiungere il Piazzale Sant’Antonio, luogo scelto per il momento conclusivo di raccoglimento e per i saluti finali alla cittadinanza.

L’iniziativa nasce come segno di vicinanza e partecipazione dell’intera comunità dopo i drammatici fatti che nei giorni scorsi hanno scosso il paese. Il claim scelto per la manifestazione è: "Fiaccolata per la vita - La luce della speranza non si spegne".

Nel volantino diffuso dal Municipio si legge: «Nella notte tra lunedì e martedì scorso abbiamo rischiato di piangere una tragedia. Oggi, grazie al coraggio straordinario di un giovane concittadino e alla forza d'animo di una ragazza che combatte per guarire, la nostra comunità si stringe unita. Camminiamo insieme non per piangere una vita perduta, ma per celebrare e difendere una vita che si è salvata. Un no solenne contro ogni forma di violenza sulle donne. Dimostriamo di essere una comunità unita, attenta e capace di reagire di proteggere la vita di cammina al nostro fianco».

La fiaccolata di Terranova da Sibari arriva all’indomani degli sviluppi giudiziari legati al tentato femminicidio di una settimana fa. Proprio ieri, infatti, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Castrovillari ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un 30enne di Corigliano, dopo aver convalidato il fermo eseguito dai Carabinieri il 2 giugno scorso. Il provvedimento restrittivo è stato eseguito dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri di Castrovillari. La decisione dell’Autorità Giudiziaria conferma la solidità del quadro indiziario raccolto nelle ore immediatamente successive all’aggressione.