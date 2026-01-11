Il ministero dell’Università ha pubblicato la graduatoria nazionale degli studenti iscritti al semestre filtro per l’accesso alla facoltà di Medicina e Chirurgia. È stato un percorso irto e pieno di ostacoli ma, usando una metafora, potremmo dire che s’intravede finalmente la luce alla fine del tunnel.

Prima di volgere lo sguardo sulle colline di Arcavacata, partiamo da qualche dato nazionale: tra i 17.278 studenti risultati idonei, 7600 hanno superato tutti e tre gli esami di biologia, chimica e fisica. Ottomila invece quelli che hanno passato soltanto due esami. Chiudono la classifica gli studenti che hanno ottenuto diciotto in una sola prova.

Il dato positivo è rappresentato dal fatto che ben 14mila studenti (promossi) hanno ottenuto di studiare nella sede che avevano indicato come prima scelta. I 5mila candidati idonei in eccesso rispetto ai posti disponibili dovranno optare per i corsi affini di Scienze infermieristiche, Farmacia, Biologia e Biotecnologia.

La graduatoria nazionale è divisa in nove sezioni di merito. Nella prima fascia - che dà diritto a 700 punti base - rientrano i candidati che hanno conseguito almeno 18 in tutte e tre le materie. Le fasce successive prevedono bonus decrescenti che vanno da 600 a 100 punti.

Venendo all’Università degli Studi della Calabria, il presidente del corso di laurea in Medicina e Chirurgia Marcello Maggiolini dichiara: «Nonostante le difficoltà organizzative e i tempi ristretti, posso affermare con certezza che nel nostro ateneo lo svolgimento del semestre filtro è stato un grande successo».

La metà degli studenti che si erano iscritti all’Unical per frequentare il semestre filtro hanno superato tutti e tre gli esami previsti, ed entro il 14 gennaio dovranno perfezionare la procedura di immatricolazione. A tal proposito, il professor Maggiolini avverte: «Il rispetto di questa data è imprescindibile. Bisogna collegarsi al sito dell’università ed effettuare l’iscrizione, altrimenti si perderà tassativamente il proprio posto in graduatoria. Si tratta infatti di una procedura gestita direttamente dal ministero e come ateneo, in caso di inottemperanza, non avremo alcuno spazio di manovra per intervenire e sanare eventuali posizioni in difetto».

Gli studenti che hanno superato due esami o soltanto uno dovranno colmare il deficit di crediti formativi. Il presidente del corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell’Unical annuncia: «Stiamo perfezionando gli ultimi dettagli, e già dalla settimana prossima partiranno i corsi di recupero. Per il mese di febbraio sono in programma due diversi appelli».

È importante precisare che i voti conseguiti negli esami di biologia, chimica e fisica non faranno media e, quindi, non incideranno sul voto finale del percorso di studi. Il professor Maggiolini spiega: «Sarebbe stata una penalizzazione ingiusta, dal momento che gli studenti hanno dovuto preparare tre diverse prove di esame contemporaneamente e in un periodo di tempo assai limitato».

Dopo la prima immatricolazione del 14 gennaio, il calendario stabilito dal ministero dell’Università procederà con le seguenti tappe: tra il 16 e il 19 gennaio gli studenti che non hanno trovato posto nelle sedi indicate in fase di iscrizione al semestre filtro, potranno esprimere nuove preferenze, in base ai posti rimasti liberi a livello nazionale, per poi procedere all’immatricolazione tra il 21 e il 24 gennaio.

Il 28 gennaio sarà pubblicata la graduatoria relativa ai corsi di laurea affini, ai quali immatricolarsi entro il 31 gennaio. All’Unical però non ci sono posti disponibili nella facoltà di Scienze infermieristiche. Il 28 febbraio, infine, è la data entro cui gli studenti sono chiamati a recuperare i crediti formativi non conseguiti. Soltanto dopo, sarà possibile anche per loro perfezionare l’immatricolazione. Il sei marzo inizierà il secondo semestre del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Unical: 167 i posti destinati a studenti italiani ed europei, sei quelli riservati invece a studenti che provengano da paesi extra comunitari.