Quando il dialetto diventa festa, il risultato è un pomeriggio capace di unire generazioni diverse nel segno dell’identità e della convivialità. È quanto accaduto con l’ottava edizione della Tombola in rossanese, appuntamento ormai tradizionale promosso dall’associazione Rossano Purpurea Young, che anche quest’anno ha fatto registrare un’ampia e calorosa partecipazione.

L’iniziativa si è svolta venerdì 2 gennaio presso il Monkey Restaurant, trasformato per l’occasione in uno spazio di incontro, gioco e condivisione. Per oltre tre ore, giovani, adulti e anziani si sono ritrovati fianco a fianco, confermando il valore sociale di un evento che va ben oltre il semplice intrattenimento.

Il successo della serata è stato il frutto di un intenso lavoro di squadra che ha coinvolto direttivo, soci, volontari e sponsor. L’organizzazione è stata curata dalle consigliere Anna Di Vico De Simone e Rosa Pisani, con la collaborazione di Mariella Arcuri e Vincenzo Monaco. A guidare con competenza e simpatia l’estrazione dei numeri è stata Isabella Belfiore, affiancata da Dennis e Giovanni, giovani dell’associazione che hanno pronunciato i numeri in dialetto rossanese, spiegandone poi il significato in italiano, in un coinvolgente esercizio di memoria e trasmissione culturale.

Tra i momenti più apprezzati, la prima tombola della serata vinta dalla signora Giovanna Laino con il numero 23, “A maj’d da”, e gli intermezzi musicali curati da Valery, che con voce e chitarra hanno contribuito a rendere l’atmosfera ancora più festosa.

La Tombola in rossanese si è confermata anche un’occasione di valorizzazione delle eccellenze locali, grazie ai numerosi premi messi in palio e offerti dalle attività del territorio. Un modo semplice ma efficace per promuovere il dialetto, rafforzare il senso di appartenenza e creare occasioni autentiche di socialità.

A nome dell’associazione, la presidente Alessandra Mazzei ha espresso un sentito ringraziamento ai titolari del Monkey Restaurant per l’ospitalità e a tutti gli sponsor che hanno sostenuto l’iniziativa, sottolineando come il successo dell’evento sia la dimostrazione concreta di una comunità viva e partecipe.

L’appuntamento è ora fissato al 2027 per la nona edizione della Tombola in rossanese, ma l’attività di Rossano Purpurea Young proseguirà già nei prossimi mesi con nuove iniziative culturali e sociali, nel segno della partecipazione, della tradizione e della comunità.