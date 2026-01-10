Il nutrizionista invita a evitare diete drastiche: equilibrio, stile mediterraneo e movimento graduale
Dopo le festività natalizie è comune fare i conti con gli effetti degli eccessi a tavola. Francesco Garritano spiega come ritrovare la forma in modo sano e graduale, senza ricorrere a digiuni o diete estreme.
«È normale vedere qualche chilo in più sulla bilancia», chiarisce Garritano. «Per rimettersi in carreggiata non servono soluzioni drastiche né bevande “miracolose”: è sufficiente riprendere con gradualità un’alimentazione equilibrata, ispirata allo stile mediterraneo, e tornare a muoversi con regolarità». Anche attività semplici, come camminate veloci quotidiane, possono fare la differenza.
Il nutrizionista invita a non saltare i pasti dopo gli eccessi festivi: «Il digiuno rallenta il metabolismo e spesso alimenta sensi di colpa inutili. Meglio puntare su pasti leggeri ma completi, bilanciando proteine magre - come pollo o pesce - con abbondanti verdure, che favoriscono la digestione». Fondamentale, aggiunge, è riprendere l’attività fisica con gradualità, senza forzature.
L’obiettivo, quindi, non è “punirsi” dopo le feste, ma costruire abitudini sostenibili: rendere il ritorno in palestra o le passeggiate all’aria aperta una routine piacevole, da mantenere con costanza durante tutto l’anno.