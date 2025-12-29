Nuove modifiche alla circolazione nella zona tra Roges e Commenda: dal 29 dicembre chiusa al pubblico l’uscita del parcheggio sotterraneo del Metropolis su via Kennedy

Continuano le modifiche al traffico nella zona delicatissima tra Roges e Commenda, che fanno seguito alle iniziative assunte a partire dal 12 dicembre. Stavolta tocca all’uscita dal parcheggio sotterraneo del Metropolis sulla IV Traversa di via Kennedy. Quest’uscita sarà chiusa al pubblico, dal 29 dicembre.

Lo ha stabilito il Comandante del Corpo di Polizia Locale con l’ordinanza n°276 del 29 dicembre 2025. Da ora in avanti, si potrà uscire dal parcheggio del Metropolis solo in direzione di Cosenza oppure ripiegare verso Roges. Ciò allo scopo di mantenere il traffico il più fluido possibile ed evitare intasamenti.