Dal 20 al 22 novembre incontri, laboratori, sport e creatività per celebrare la Giornata Mondiale dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Un percorso condiviso tra istituzioni, scuola, associazioni e famiglie

Per tre giorni, Cerisano sceglie di fermarsi e di guardare al futuro attraverso gli occhi dei suoi bambini e dei suoi ragazzi. In occasione della Giornata Mondiale dell’Infanzia e dell’Adolescenza, il Comune di Cerisano insieme al Progetto SAI gestito dalla Cooperativa Strade di Casa, in collaborazione con la Pro Loco di Cerisano, l’Istituto Comprensivo, la Scuola Calcio ASD Cerisano e con il patrocinio dell’Università della Calabria e dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Calabria, promuove Diritti in cammino: tre giornate di incontri, laboratori, sport e riflessioni dedicate alla crescita delle nuove generazioni.

“Diritti in cammino” non è solo un titolo, ma un percorso concreto che attraversa istituzioni, spazi pubblici, associazioni e persone. Perché i diritti non si proclamano: si praticano, si condividono, si costruiscono ogni giorno attraverso relazioni e responsabilità comuni.

20 novembre – Seminario e mostra “Cerisano per i Diritti Umani”

L’apertura si terrà nella Sala Consiliare con un seminario che riunirà docenti universitari, dirigenti scolastici, insegnanti, assistenti sociali, psicologi ed educatori per un confronto sulle sfide attuali dell’infanzia: povertà educativa, migrazioni, fragilità familiari e responsabilità degli adulti. Nel corso dell’incontro verrà inaugurata la mostra “Cerisano per i Diritti Umani”, realizzata con le scuole del territorio: un percorso visivo che raccoglie lo sguardo e i desideri dei più piccoli.

21 novembre – “Diritti in Movimento” e il Manifesto dei Giovani

Il giorno successivo, Palazzo Sersale diventerà uno spazio dedicato agli adolescenti. Attraverso giochi cooperativi, narrazione e creatività, i ragazzi lavoreranno alla stesura del Manifesto dei Giovani di Cerisano, un documento simbolico che raccoglierà idee e visioni su “Il mondo che vorrei”.

La giornata culminerà con la premiazione del concorso artistico e con la testimonianza di Souare Harouna, ex beneficiario di un progetto SAI, giunto in Italia come minore straniero non accompagnato: una storia di resilienza e futuro possibile.

22 novembre – Giornata dello Sport e dei Diritti

Il gran finale si svolgerà al Campo Sportivo con la Giornata dello Sport e dei Diritti: mini tornei, attività inclusive, percorsi motori e giochi cooperativi dedicati a bambini e famiglie.

Il momento conclusivo sarà il flash mob “Un pallone per la pace”: un grande cerchio umano formato dai bambini, la lettura di articoli scelti della Convenzione ONU e la presentazione del Manifesto dei ragazzi.