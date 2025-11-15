Tutto pronto per assistere al match di campionato, valevole per il girone C di serie C, tra Latina e Cosenza. L’allenatore dei Lupi della Sila Antonio Buscè deve rinunciare a Cimino che nelle ultime ore ha rimediato un grave infortunio al ginocchio. Di seguito le formazioni:

LATINA (3-5-2): Mastrantonio; Parodi, Dutu, Marenco; Ercolano, Pellitteri, Libera, Quieo, Porro; Parigi, Fasan. In panchina: Basti, Giora, Scravaglieri, Ekuban, Ciko, Ricciardi, Pace, Di Giovannantonio, Farneti, Vona, Regonesi, De Ciancio, De Marchi, Pannitteri. All.: Bruno
COSENZA (4-3-3): Vettorel, Ferrara, Dalle Mura, Caporale, D’Orazio; Kouan, Langella, Garritano, Ricciardi, Mazzocchi, Florenzi. In panchina: Pompei, Le Rose, Contiero, Cannavò, Beretta, Contiliano, Achour, Dametto, Rocco, Mazzulla. All.: Buscè
ARBITRO: Massari di Torino
MARCATORI:
NOTE: Spettatori: Espulsi: Ammoniti: Angoli: 1-0. Recupero:

13:32

Latina pericoloso

Marenco dopo tre minuti mette i brividi a Vettorel sugli sviluppi di un calcio d'angolo