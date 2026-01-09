Arriva a Cosenza la registrazione del promo “Tutti cantano Sanremo”, la campagna Rai - ideata dalla Direzione Comunicazione - dedicata alla 76ª edizione del Festival della Canzone Italiana, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026. Cosenza è stata selezionata, insieme ad altre cinque città italiane, per ospitare le riprese della campagna televisiva.

L’appuntamento è fissato per martedì 13 gennaio, dalle 10 alle 14, in Piazza Kennedy dove verrà registrato lo spot. Tutti coloro che lo desiderano potranno partecipare come pubblico diventando protagonisti del grande flash mob che animerà la piazza. Le registrazioni coinvolgeranno anche i passanti, invitati a intonare due brani simbolo della storia del Festival: “Maledetta Primavera” di Loretta Goggi (Sanremo 1981) e “Occidentali ’s Karma” di Francesco Gabbani (Sanremo 2017).

I brani saranno eseguiti, in una versione speciale, dall’orchestra del Conservatorio “Stanislao Giacomantonio” diretta dal maestro Francesco Perri, con circa 75 musicisti impegnati in una performance pensata per regalare immagini di grande suggestione. L’iniziativa renderà reale lo slogan “Tutti cantano Sanremo”, trasformando il set in un enorme palcoscenico collettivo.

La campagna promozionale ufficiale del Festival, già in onda con i primi spot nel periodo natalizio, proseguirà per tutto il mese di gennaio e febbraio, sui canali Tv, social e web della Rai. Soddisfazione per l’arrivo a Cosenza della campagna di promozione del Festival di Sanremo è stata espressa dal Sindaco Franz Caruso. «L’inserimento di Cosenza nel ristretto lotto delle sei città italiane ospiti della campagna promozionale “Tutti cantano Sanremo” è per noi motivo di grande orgoglio - ha detto Franz Caruso - in quanto rappresenta l’ennesima dimostrazione di come la nostra città si stia ritagliando uno spazio e una reputazione di non poco conto nei circuiti nazionali che hanno saputo cogliere quel significativo risveglio dell’interesse culturale che pervade Cosenza e tutti i cosentini nei quali è da sempre radicata l’attenzione per la manifestazione canora più importante del Paese».

Franz Caruso ha espresso, inoltre, compiacimento per la scelta di affidare l’esecuzione dei brani sanremesi, selezionati per la registrazione dello spot di Cosenza, all’Orchestra del Conservatorio “Stanislao Giacomantonio”. «Il nostro Conservatorio è un’istituzione musicale con più di 50 anni di vita. Negli ultimi tempi, con la Presidenza di Nello Gallo e la direzione del maestro Francesco Perri, è cresciuto in maniera esponenziale e si prepara alle sfide del futuro e ad una nuova funzione strategica, forte di un numero di iscritti in continuo aumento, ma anche con un’offerta di percorsi didattici e formativi che ne fanno un’istituzione di alta formazione musicale di particolare prestigio.

Il Conservatorio “Stanislao Giacomantonio”, grazie alla passione e alla visione di chi attualmente lo guida - ha concluso Franz Caruso - può diventare, insieme al Teatro Rendano e alle molteplici attività avviate dall’Amministrazione comunale, il motore di sviluppo di una nuova rinascita musicale e culturale in grado di restituire a Cosenza quel primato che ne ha fatto in passato l’Atene della Calabria».