Poste potenzia Cassano e Sibari con più personale e orari estesi dal 1° febbraio. Il Sindaco Iacobini apprezza, ma esige un container per ripristinare il servizio in loco

A seguito della recente chiusura dell'ufficio postale di Lauropoli conseguente l’evento criminoso del 23 dicembre, per le continue sollecitazioni del Sindaco di Cassano all’Ionio, Gianpaolo Iacobini, a nome dell’Amministrazione comunale da lui guidata, Poste Italiane ha disposto le prime contromisure per arginare i disagi ai cittadini. Per compensare il vuoto lasciato dal presidio locale, è stato annunciato il potenziamento dei servizi presso le sedi operanti sul territorio di Cassano all’Ionio. Per far fronte all'aumento improvviso dell'utenza sugli altri centri provenienti dall’utenza di Lauripoli, Poste Italiane ha previsto un incremento del personale delle postazioni attive negli altri centri oltre a una maggiorata e diversa gestione dei flussi praticando con l’estensione o ottimizzazione degli orari per accogliere i residenti di Lauropoli, in particolare le fasce più deboli come i pensionati.

Nel dettaglio, a partire dal 1 Febbraio, i nuovi orari degli uffici postali che si trovano nel Comune di Cassano saranno: Cassano Centro, con ATM H24, aperto dal lunedì al venerdì dalle 08:20 alle 13:35 e sabato dalle 08:20 alle 12:35 e, per come indicato in precedenza nel periodo di pagamento pensioni e fino alla riapertura dell'Ufficio Postale di Lauropoli dalle 08:20 alle 19:05; Sibari Stazione con ATM H24, aperto dal lunedì al venerdì dalle 08:20 alle 13:35 e sabato dalle 08:20 alle 12:35; Doria aperto aperto dal lunedì al venerdì dalle 08:20 alle 13:45.

Nonostante l’intervento tecnico, il clima politico e sociale resta teso. Il Sindaco di Cassano, Gianpaolo Iacobini, ha commentato le prime misure con un misto di pragmatismo e fermezza. «Si tratta di una prima risposta apprezzabile da parte di Poste – ha dichiarato il Sindaco Iacobini – ma ancora insufficiente. Continuiamo a insistere con forza affinché venga installato un container per garantire piena operatività, anche alla luce del sopralluogo tecnico effettuato nei giorni scorsi. I cittadini di Lauropoli meritano un servizio essenziale pienamente funzionante.». L'amministrazione comunale ha confermato che il dialogo con i vertici di Poste Italiane rimarrà serrato. L'obiettivo primario non è la gestione dell'emergenza ma il ripristino della piena funzionalità di un ufficio postale nel cuore di Lauropoli, per evitare che la frazione più popolosa del comune resti isolata dai servizi essenziali.