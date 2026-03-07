Attivato nel corso di laurea in Ingegneria per l’Ambiente e la Sicurezza del Territorio del DIAm. Lezioni teoriche, esercitazioni e attività sul campo con il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco

L’Università della Calabria e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco rafforzano la collaborazione nel campo della sicurezza del territorio e della prevenzione degli incendi. Con l’avvio del secondo semestre accademico, lo scorso 26 febbraio, è partito ufficialmente l’insegnamento di “Sicurezza e Prevenzione Antincendio”, attivato all’interno del corso di laurea triennale in Ingegneria per l’Ambiente e la Sicurezza del Territorio del Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente (DIAm).

L’iniziativa nasce dall’accordo di collaborazione siglato nel settembre 2025 tra il dipartimento universitario e il Corpo dei Vigili del Fuoco, con l’obiettivo di sviluppare attività congiunte di formazione, ricerca e prevenzione incendi. Il progetto punta a formare figure professionali sempre più qualificate nella gestione dei rischi e nella tutela del territorio, un ambito che negli ultimi anni ha assunto un’importanza crescente anche alla luce dell’aumento degli incendi boschivi e delle emergenze ambientali.

Il corso è orientato soprattutto agli aspetti applicativi e operativi. Gli studenti affrontano un percorso formativo che integra lezioni teoriche, analisi di casi reali ed esperienze sul campo, con l’obiettivo di acquisire competenze tecniche utili alla prevenzione e alla gestione del rischio incendio in diversi contesti.

Le attività didattiche si avvalgono del contributo diretto di personale altamente qualificato del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Tra i docenti coinvolti figurano il direttore regionale Maurizio Lucia, il comandante provinciale di Cosenza Roberto Fasano e il comandante provinciale di Catanzaro Giuseppe Bennardo, che porteranno in aula la loro esperienza operativa maturata nelle attività di soccorso e prevenzione.

Il programma dell’insegnamento è articolato in tre moduli principali: il primo dedicato alla normativa e ai fondamenti della prevenzione incendi; il secondo alla prevenzione in ambito civile e industriale; il terzo alla prevenzione in ambito naturale. A questi si aggiunge un modulo pratico incentrato sulla redazione dei piani comunali AIB (Antincendio Boschivo) e dei piani di emergenza interni ed esterni, strumenti fondamentali per la gestione delle emergenze sul territorio.

Il percorso formativo prevede inoltre attività sul campo e visite didattiche presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Cosenza, la sala operativa e il Centro Polifunzionale dei Vigili del Fuoco Calabria, una struttura dotata di simulatori avanzati utilizzati per la gestione delle operazioni di soccorso in scenari di incendio boschivo.

L’obiettivo è quello di mettere in contatto diretto gli studenti con le dinamiche reali della prevenzione e della gestione delle emergenze, favorendo un approccio multidisciplinare che unisce conoscenze ingegneristiche, competenze tecniche e capacità operative. Un modello di formazione che punta a rafforzare il legame tra università e istituzioni operative e a preparare professionisti in grado di affrontare le sfide della sicurezza ambientale e della protezione del territorio.