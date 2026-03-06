L’Università della Calabria prosegue nel percorso di valorizzazione del Centro Residenziale, considerato il cuore della vita universitaria e uno dei simboli dell’identità del campus. Con un investimento complessivo superiore ai 2 milioni di euro, l’Ateneo ha approvato un nuovo pacchetto di interventi di riqualificazione destinati a migliorare le condizioni abitative e i servizi per gli studenti.

I progetti rientrano nel Programma triennale dei lavori pubblici e prevedono una serie di opere di manutenzione straordinaria e di potenziamento delle infrastrutture delle residenze universitarie.

Tra gli interventi principali figura l’ammodernamento della rete Wi-Fi nelle residenze delle Maisonnettes, con l’obiettivo di garantire una connessione più stabile ed efficiente negli spazi abitativi e migliorare l’accesso ai servizi digitali per gli studenti.

Il piano prevede inoltre l’acquisto di nuovi arredi destinati alle residenze universitarie, che consentirà di allestire 120 nuovi posti letto nei complessi Rocchi e Maisonnettes. L’intervento mira a rendere gli spazi più funzionali e ad ampliare la disponibilità abitativa all’interno del campus.

Un’altra parte significativa del progetto riguarda il completamento dell’efficientamento energetico e il rifacimento dell’illuminazione dei percorsi del campus, con la sostituzione e l’ammodernamento degli impianti di illuminazione esterna. L’obiettivo è migliorare la sicurezza e la fruibilità degli spazi comuni, soprattutto nelle ore serali.

Sono previsti anche interventi di manutenzione sulle coperture di alcuni edifici del Centro residenziale, con lavori di sistemazione dei manti esterni e dei terrazzi di diversi blocchi delle Maisonnettes. Le opere sono finalizzate ad aumentare il comfort abitativo e a garantire una maggiore durabilità delle strutture.

«Questo pacchetto di interventi agisce in modo incisivo sul Centro residenziale e, in particolare, sulle Maisonnettes, che rappresentano il cuore pulsante della storia e dell’identità del nostro campus», ha dichiarato il rettore Gianluigi Greco. «Sulla scia della recente riorganizzazione – che ha introdotto una nuova governance, manutenzioni h24 e servizi pensati a misura di studente – proseguiamo con determinazione nel percorso di valorizzzazione della vita universitaria».

Il rettore ha inoltre ringraziato le strutture dell’Ateneo per il lavoro svolto: «Il loro impegno ha permesso di tradurre in appena due mesi la visione strategica deliberata a fine 2025 in progetti concreti. Questa efficienza operativa dimostra la volontà della nostra comunità universitaria di migliorare costantemente gli spazi in cui le studentesse e gli studenti vivono, studiano e costruiscono il proprio futuro».