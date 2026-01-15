Contro la frana che sta sgretolando l’asfalto della sp 5 di contrada “Peluso” a Verbicaro, è una corsa contro il tempo per scongiurare gravi rischi e pericoli agli occupanti dei mezzi in transito. E così, dopo i numerosi appelli del sindaco Felice Spingola e i continui crolli e cedimenti degli ultimi giorni, la Provincia di Cosenza si è messa al lavoro per redigere un progetto che possa portare a una soluzione definitiva. Se n’è discusso questa mattina a Palazzo Cavalcanti, nel corso di un incontro istituzionale che si è tenuto alla presenza del sindaco, del presidente della Provincia di Cosenza, Giancarlo Lamensa, del consigliere provinciale Pasquale De Franco, dell’ingegnere Gianluca Morrone, del consigliere regionale Antonio De Caprio e di numerosi cittadini.

Il progetto

Per come illustrato dall’ingegnere della Provincia di Cosenza Gianluca Morrone, il progetto prevede la realizzazione di un muro di contenimento con paratie, delle travi che sorreggeranno la nuova carreggiata, non più adagiata sulla frana ma costruita a qualche metro di altezza e collegata con il tratto di carreggiata già esistente non interessata dai cedimenti.

Il blocco di venerdì e l’inizio dei lavori

Salvo imprevisti, i lavori inizieranno venerdì prossimo e saranno preceduti dalla chiusura temporanea del tratto stradale, prevista dalle 9 alle 13 circa. La consegna dei lavori, invece, dovrebbe avvenire nel giro di tre o quattro mesi. «I tempi tecnici sono necessari e le difficoltà continueranno a esserci per la comunità – ha spiegato il presidente Lamensa -, ma chiediamo pazienza perché c’è l’assoluta intenzione di risolvere definitivamente la questione».

La vicinanza della Regione Calabria

Anche la Regione, mediante la presenza del consigliere di maggioranza Antonio De Caprio, ha confermato la propria presenza a supporto dell’amministrazione comunale: «La Regione è qui al fianco di Verbicaro e dei verbicaresi – ha dichiarato il consigliere - insieme alle istituzioni locali e al presidente della Provincia, per prendere impegni chiari. Io sono una loro sentinella, la sentinella del buon agire amministrativo pubblico».

De Caprio ha poi aggiunto: «A breve porteremo avanti assieme alla Provincia di Cosenza la creazione di un tavolo tecnico, con una progettualità in grado di affrontare tutte le problematiche di dissesto presenti sulla strada che conduce all’abitato di Verbicaro».