FRANA SULLA SP 5: A PALAZZO CAVALCANTI DI VERBICARO IL VERTICE OPERATIVO CON PROVINCIA DI COSENZA, REGIONE E COMUNE De Caprio: «Attivata tutta la filiera istituzionale. Presenza costante sul territorio per garantire sicurezza e soluzioni definitive» VERBICARO (Cs) – 14 gennaio 2026 – Come promesso nei giorni scorsi, si è tenuto questa mattina presso Palazzo Cavalcanti di Verbicaro il vertice operativo dedicato alla frana che ha provocato l’interruzione della strada provinciale in località Peluso, dove sono attualmente in corso lavori di ripristino e messa in sicurezza. All’incontro hanno preso parte il presidente della Provincia di Cosenza Giancarlo Lamensa, l’ingegnere dell’ente provinciale Gianluca Morrone, il sindaco di Verbicaro Felice Spingola e il consigliere regionale Antonio De Caprio, alla presenza dei cittadini, direttamente coinvolti dai disagi causati dalla frana in atto sull’arteria. Il vertice ha rappresentato un momento di confronto concreto e operativo, finalizzato a chiarire lo stato degli interventi in corso, le condizioni di sicurezza e le prospettive di completamento dei lavori, oltre alle ulteriori azioni necessarie per il pieno ripristino della viabilità.

Nel corso dell’incontro, il consigliere regionale Antonio De Caprio ha ribadito il senso della sua presenza sul territorio e l’impegno assunto sin dalle prime fasi della vicenda: «Esiste una filiera istituzionale che deve essere attivata fino in fondo. Anche quando le competenze non sono direttamente regionali, è nostro dovere interpellare tutti i livelli coinvolti e portare avanti le problematiche. La mia presenza qui questa mattina, così come nei giorni scorsi, è un segnale chiaro di rappresentanza territoriale: se c’è qualcosa da risolvere, il Consiglio regionale deve essere presente accanto ai cittadini».

De Caprio ha inoltre sottolineato l’importanza del confronto tecnico e amministrativo avvenuto a Palazzo Cavalcanti: «Questa mattina stiamo affrontando nuovamente il tema della frana e della strada provinciale alla presenza del presidente della Provincia, dei tecnici, del sindaco – che è la prima autorità di Protezione civile sul territorio – e dei cittadini. L’obiettivo è duplice: seguire con attenzione i lavori in corso e, allo stesso tempo, riavviare una fase progettuale capace di garantire interventi strutturali e risolutivi, andando oltre la gestione dell’emergenza».

Nel corso del vertice è stato ribadito che i lavori attualmente in atto rappresentano un passaggio essenziale per la risoluzione del problema specifico, ma non sufficiente. L’impegno condiviso è quello di accompagnare l’intervento in corso con una progettualità più ampia, in grado di mettere definitivamente in sicurezza l’arteria e prevenire il ripetersi di situazioni analoghe. La riunione di Palazzo Cavalcanti segna così un passaggio importante: dalla protesta e dall’emergenza a un percorso istituzionale strutturato, fondato su responsabilità, coordinamento tra enti e presenza costante sul territorio.

Al centro resta la SP 5, ma più in generale il tema della viabilità nelle aree interne, che – come ribadito da De Caprio – non può essere considerato secondario, perché incide direttamente sulla sicurezza e sulla qualità della vita delle comunità locali. De Caprio ha altresì reso noto che, dopo avere interessato l’assessore regionale al ramo, On. Gianluca Gallo, domani si recherà presso la Regione Calabria per assumere ulteriori dettagli tecnico-operativi, relativamente alla soluzione dei trasporti da e per Verbicaro in questa delicata fase.