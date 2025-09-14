Buone notizie per il centro storico: Corso Telesio Cosenza torna finalmente fruibile dopo la conclusione dei lavori dell’intervento “Sottoservizi” del CIS – Centro Storico Cosenza. Ad annunciarlo è il consigliere delegato al centro storico, Francesco Alimena, che ha spiegato come l’amministrazione abbia deciso di concentrare più interventi in un unico cantiere per evitare ulteriori disagi in futuro.

«I tempi si sono allungati e chiediamo scusa a residenti, commercianti e cittadini – ha dichiarato Alimena – ma abbiamo preferito far intervenire anche Enel Distribuzione a cantiere aperto, così da non dover richiudere Corso Telesio una seconda volta».

La riapertura di Corso Telesio Cosenza di domani rappresenta un passaggio importante per la vivibilità del centro storico, un’area che negli ultimi anni è stata al centro di una strategia di rigenerazione urbana e valorizzazione culturale.

Gli interventi sui sottoservizi, necessari per la modernizzazione e la messa in sicurezza delle reti, renderanno la principale arteria del centro più funzionale e accogliente sia per i residenti che per le attività commerciali.

I prossimi lavori in Piazza XV Marzo

Conclusa questa fase, i lavori del progetto CIS Centro Storico si spostano ora ai lati di Piazza XV Marzo, altro snodo fondamentale della vita cittadina.

Alimena ha ringraziato cittadini e operatori economici per la pazienza dimostrata durante i mesi di cantiere: «Grazie a chi ogni giorno vive, lavora e attraversa il centro storico: questi interventi servono a renderlo sempre più resistente e accogliente».