Confronto a Palazzo dei Bruzi tra il Comitato di Quartiere e l’amministrazione comunale. Al centro dell’incontro le criticità dell’area e le ipotesi di rilancio urbano e sociale

Nel pomeriggio di ieril Comitato di Quartiere ha compiuto un passo importante incontrando il Sindaco di Cosenza, Franz Caruso, insieme alla Vice Sindaca Maria Locanto e alla Consigliera Antonietta Cozza, per discutere le necessità e il futuro di Via Panebianco.

Per il Comitato erano presenti Davide Bruno, Claudio Morelli, Alessandro Grandinetti, Angela Carbone, Fabio Bozzo, Carmine Enzo Paolo e Pierpaolo Carè.

Il Portavoce Alessandro Grandinetti, dopo aver portato i saluti della Presidente Loredana Pellegrini, ha illustrato i progetti e le iniziative che il Comitato intende portare avanti sul territorio. Numerosi interventi hanno evidenziato situazioni di degrado, disagio e inefficienze, ma sono emerse anche proposte concrete per il rilancio del quartiere, con particolare attenzione a Via Padre Giglio, Via Lazio e all’area di Città dei Ragazzi.

Il Comitato ha annunciato l’avvio di una campagna di sensibilizzazione nelle scuole, con gli amministratori di condominio e i commercianti, nella convinzione che solo la collaborazione tra cittadini e istituzioni possa garantire risultati duraturi.

L’incontro si è svolto in un clima costruttivo e cordiale. Dall’Amministrazione comunale è emersa una reale apertura all’ascolto e la volontà di affrontare insieme le criticità: dal decoro urbano alla sicurezza, fino alla valorizzazione delle aree verdi. Il Comitato spera che molte di queste problematiche possano finalmente trovare soluzione.