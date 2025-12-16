Il giovane ha aperto un canale su youtube e creato “Pod Channel”, il podcast in cui intervista con ironia personaggi noti del territorio o del web. Ma realizza anche gag e filmati d’intrattenimento, attraverso cui riesce a promuovere la sua terra e aprire le porte a un nuovo modo di fare turismo

Giovane, creativo e con le idee chiare. Vito Mandarano, content creator originario di Praia a Mare, si sta ritagliando uno spazio sempre più importante nel panorama digitale grazie a un mix vincente di podcast seguitissimi, contenuti leggeri e collaborazioni capaci di generare grande interesse sul web.

Il coraggio di cominciare

Il suo progetto nasce quasi per caso, dal coraggio di compiere un passo che sembra semplice, ma non lo è: quello di mettersi davanti a una telecamera e sottoporsi al giudizio altrui, che spesso è impietoso. Invece, il giovane praiese sembra mettere d’accordo tutti, o quasi. Il numero di haters, gli odiatori del web, è nettamente inferiore a quello dei follower che lo incoraggiano e a cui strappa una risata. «Cerco di raccontare le cose in modo semplice e accessibile a tutti», spiega Mandarano, che ha fatto dei social una vera e propria cassa di risonanza per promuovere il territorio, adattando linguaggi e format ai tempi della comunicazione digitale.

Una giornata da sindaco

Tra le iniziative più riuscite spicca “Una giornata da sindaco”, un format che ha visto il giovane youtuber trascorrere un’intera giornata al fianco del sindaco di Praia a Mare, Antonino De Lorenzo. È un racconto autentico, senza filtri, della quotidianità amministrativa, tra impegni, problemi e responsabilità.

Man vs food

Non meno significativo è il successo dell’evento “Man vs Food”, organizzato qualche giorno fa nella centralissima piazza Italia. L’iniziativa ha coinvolto centinaia di persone, ma è stata realizzata a costo zero e senza grandi risorse. Un esempio concreto di come il marketing territoriale possa passare anche dai social e dalla creatività, contribuendo a rendere vivi gli spazi urbani e ad arricchire l’offerta turistica.

Impegno e costanza

Dietro a ogni contenuto, però, c’è anche sacrificio, soprattutto per chi, come Mandarano, lavora da solo, senza una squadra, occupandosi di ogni fase del processo creativo. «Non è facile – ammette – è un lavoro vero e proprio». Un lavoro che richiede concentrazione, impegno e costanza, soprattutto, ma che, a lungo andare, può spalancare molte porte. Mandarano proverà ad aprirle tutte, a suon di risate e creatività. «Mi auguro – conclude – di poter continuare a realizzare podcast e di diventare tra i migliori podcaster d’Italia”.