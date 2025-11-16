Temperature fino a 25°C nel Cosentino e nel Vibonese, ma i modelli indicano l’arrivo di piogge, aria fredda e possibili nevicate in quota

La settimana che sta per concludersi è stata caratterizzata da condizioni meteorologiche tutt’altro che autunnali. Un’area di alta pressione, infatti, sta interessando da diversi giorni il Mediterraneo e la Calabria, determinando tempo stabile e clima mite durante le ore diurne. Nelle ore notturne, invece, le temperature si mantengono localmente fredde a causa dell’inversione termica.

Questa area anticiclonica subirà un ulteriore rinforzo tra domenica e lunedì, quando sono previsti picchi di temperatura oltre i 20°C su gran parte della regione: lungo le coste, in particolare quelle joniche, si potranno raggiungere i 22-23°C, mentre nelle aree interne, soprattutto nel Cosentino e nel Vibonese, non si escludono punte fino a 25°C. Anche le temperature minime risulteranno in aumento rispetto agli ultimi giorni.

Piogge, freddo e primi fiocchi di neve in arrivo

Un possibile cambiamento, però, potrebbe arrivare nel corso della prossima settimana: secondo le attuali elaborazioni modellistiche, infatti, diverse perturbazioni raggiungeranno la Calabria, portando piogge diffuse, locali temporali e l’ingresso di aria più fredda da nord. Questo comporterà un generale calo delle temperature con possibili primi fiocchi di neve sulle alture dei principali rilievi.

Si tratta, al momento, soltanto di una tendenza che dovrà essere confermata o smentita. Per questo invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.