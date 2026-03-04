Conclusi gli interventi sulla provinciale dopo la chiusura che aveva causato disagi a cittadini e pendolari. Il sindaco Fabiano ringrazia la Provincia per la rapidità delle operazioni

È stata riaperta al traffico la Strada Provinciale 234 Riva Destra Crati, arteria ritenuta strategica per la mobilità tra Zumpano e l’area urbana di Cosenza e Rende. Nel pomeriggio, alle 15.40, è stato effettuato un sopralluogo per verificare la conclusione degli interventi alla presenza del presidente facente funzioni della Provincia di Cosenza, Giancarlo Lamensa, insieme ai tecnici dell’ente.

La riapertura arriva dopo giorni di disagi legati alla chiusura della strada, che aveva comportato lo spostamento dei flussi di traffico verso Rende, già alle prese con una viabilità particolarmente congestionata. La provinciale rappresenta infatti uno dei collegamenti più utilizzati dai pendolari e dai residenti dell’area urbana.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Zumpano, Fabrizio Fabiano, che ha sottolineato l’importanza della collaborazione istituzionale per la conclusione degli interventi.

«Desidero rivolgere un sentito ringraziamento alla Provincia di Cosenza, al presidente f.f. Giancarlo Lamensa e all’ingegnere Gianluca Morrone per l’impegno e l’attenzione dimostrati verso il nostro territorio – ha dichiarato il primo cittadino –. La chiusura della SP 234 ha comportato disagi per cittadini, pendolari e attività economiche. Oggi la riapertura di questa arteria rappresenta un segnale concreto di attenzione verso la nostra comunità».

Il ripristino della SP 234 consente ora di alleggerire il traffico nell’area urbana di Rende e di ristabilire condizioni di mobilità più fluide per cittadini e pendolari, restituendo piena funzionalità a una strada considerata strategica per l’intero comprensorio cosentino.