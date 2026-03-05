Al Palazzetto dalle 15 sfida tra Volley Amantea, Oricar Battipagliese e Volley Tonno Callipo: match, premiazioni e iniziative tra cultura, sapori e intrattenimento

L’8 marzo Amantea diventa un crocevia dello sport giovanile del Mezzogiorno con il BST Winter Edition 2026, iniziativa promossa dall’ASD Beach&Volley Amantea. Marzo non è il mese “naturale” del beach volley, ma l’associazione porta l’energia della sua comunità sportiva dentro il Palazzetto dello Sport di Amantea, dove andrà in scena un triangolare interregionale di pallavolo femminile.

Il cuore dell’evento sarà il confronto tra le formazioni giovanili di Volley Amantea, Oricar Battipagliese Volley e Volley Tonno Callipo. L’inizio dei match è previsto alle ore 15.00, con tre incontri al meglio dei tre set. Al termine sono in programma la premiazione e un momento conviviale tra atlete e staff tecnici.

La giornata, però, non si fermerà al campo. Gli organizzatori descrivono un format più ampio, con attività culturali, dimostrazioni e la partecipazione di altre discipline, oltre a un percorso dedicato ai sapori del territorio e momenti di intrattenimento. L’idea è usare lo sport come collante, capace di mettere insieme comunità, giovani e famiglie e di promuovere ciò che il territorio può offrire, attirando visitatori e appassionati.

Il BST Winter Edition rientra tra le manifestazioni sportive sostenute dalla Regione Calabria a valere sul PAC Calabria 2014/2020 ed è patrocinato dal Comune di Amantea e dal Comitato Territoriale FIPAV di Cosenza.

Per l’associazione, l’appuntamento rappresenta anche un’occasione di “attivazione territoriale”: il confronto tra società provenienti da aree diverse favorisce relazioni, scambi tecnici e crescita del movimento pallavolistico locale, rafforzando il ruolo di Amantea come sede di eventi sportivi di qualità. E sarà pure un momento utile a coinvolgere famiglie e tifosi attorno alle attività quotidiane del club, che – viene sottolineato – supporta la crescita di circa un centinaio di giovani del comprensorio.

L’appuntamento è fissato: domenica 8 marzo, dalle ore 15.00, al Palazzetto dello Sport di Amantea.