A circa dieci giorni dall'inizio ufficiale dei campionati di Eccellenza e Promozione, il calciomercato dilettantistico calabrese continua a regalare movimenti cruciali
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Le società lavorano senza sosta per consegnare ai rispettivi allenatori gli ultimi tasselli prima del fischio d'inizio, puntando con decisione su profili giovani ma già con un bagaglio di esperienze significativo.
Rocca di Neto e Silana non si fermano
Nel girone A, il Rocca di Neto conferma le proprie ambizioni da protagonista per i vertici della classifica rinforzando il pacchetto Under. Il club biancoazzurro ha ufficializzato l'arrivo di Dominik Giaquinta, difensore classe 2010. Terzino sinistro di piede naturale, Giaquinta vanta ben sette anni consecutivi nel settore giovanile del Crotone, dove ha completato tutta la trafila dall'Under 10 fino all'Under 16.
A pochi chilometri di distanza risponde la neopromossa Silana, che accoglie in organico Anthony Foglia, giovane classe 2008. Cresciuto nella Città di Fiore C5 fino ad approdare in Serie C1, Foglia ha difeso i colori della Calabria al Torneo delle Regioni di Futsal Under 17 in Emilia Romagna, portando ora la sua reattività e tecnica nel calcio a 11.
Sc Soverato inserisce un nuovo Under
Spostandosi nel girone B, la SC Soverato continua a strutturarsi per recitare un ruolo di prim'ordine nel prossimo campionato. La società ha annunciato l'ingaggio di Giuseppe Caporale, classe 2007 prelevato dal Guardavalle. Un rinforzo Under di prospettiva che va ad arricchire le opzioni tattiche a disposizione di mister Pisano.