Il Club Scherma Cosenza continua a ritagliarsi uno spazio sempre più solido nel panorama nazionale, confermando la qualità del proprio lavoro sia nel settore giovanile sia in quello dei veterani. Gli ultimi appuntamenti tra Bastia Umbra e Bologna hanno consegnato al sodalizio rossoblù risultati di rilievo, utili non solo per il prestigio immediato dei piazzamenti ottenuti, ma anche per fotografare una stagione ampia, continua e costruita su più categorie.

I segnali più forti arrivano dall’Under 14 e dal circuito Master, con due atleti capaci di entrare tra i migliori sedici d’Italia nelle rispettive categorie e con un veterano che ha chiuso a ridosso del podio in una prova nazionale di alto profilo. Un bilancio che rafforza ulteriormente il percorso del club di via degli Stadi, ormai presente in modo stabile nei principali appuntamenti schermistici italiani.

Guerriero e De Bartolo tra i migliori 16 d’Italia a Bastia Umbra

Il risultato tecnicamente più significativo arriva dalla seconda prova nazionale di spada del Gran Prix “Joy of Moving”, disputata a Bastia Umbra dal 17 al 19 aprile e valida per la definizione dei ranking in vista del Campionato Italiano Under 14.

In evidenza soprattutto Pietro Guerriero e Michela De Bartolo, che hanno chiuso entrambi al 16° posto, rispettivamente tra gli Allievi e tra le Allieve. Un piazzamento che li colloca di fatto nel gruppo dei migliori spadisti italiani delle rispettive categorie e che assume un peso importante anche in proiezione del prossimo appuntamento tricolore.

Per il Club Scherma Cosenza si tratta di un riscontro di grande valore, perché maturato in una prova nazionale di livello elevato, dentro un contesto altamente competitivo e utile a misurare la crescita reale degli atleti rossoblù.

Gli altri piazzamenti del Club Scherma Cosenza nella prova Under 14

Accanto ai due piazzamenti di punta, la trasferta umbra ha consegnato alla società cosentina anche altri risultati che contribuiscono a dare consistenza al bilancio complessivo della prova.

Nella categoria Bambine, Geraldina Speranza ha chiuso al 26° posto, mentre Mariafrancesca Perri si è classificata al 69° posto. Tra i Giovanissimi, Pierpaolo Nicoletti ha terminato la sua prova al 91° posto. Nella categoria Ragazzi, Samuele Cozza ha concluso al 112° posto.

Tra gli Allievi, oltre al brillante risultato di Pietro Guerriero, sono arrivati anche l’87° posto di Emanuele Murano, il 125° di Michele Francesco Belcastro, il 129° di Lorenzo Mayerà e il 161° di Lorenzo Bitonte.

È un quadro che restituisce la presenza del club in più fasce del settore giovanile e che conferma una partecipazione ampia, con atleti impegnati in categorie diverse e con percorsi di crescita differenziati ma tutti inseriti dentro una stessa linea tecnica.

Mauro Monteforte quinto a Bologna nel circuito Master

Da Bologna è invece arrivato il risultato di copertina del settore Master, con Mauro Monteforte protagonista di una prova di alto livello nella categoria 3 della quinta prova nazionale.

L’atleta rossoblù ha chiuso al 5° posto finale, firmando uno dei migliori risultati recenti del club nel circuito veterani. La sua gara è stata costruita con solidità fin dall’inizio, grazie a un girone chiuso a punteggio pieno, per poi proseguire con autorevolezza fino ai quarti di finale, dove il cammino si è interrotto dopo una prestazione di spessore.

Si tratta di un piazzamento importante, che premia esperienza, continuità e capacità di restare competitivo in un circuito nazionale che continua a esprimere un livello tecnico molto alto.

Nella stessa trasferta ha gareggiato anche Francesco La Regina, impegnato nella categoria 1, che ha concluso la sua prova al 39° posto finale.

Una stagione trasversale in tutte le categorie

Il dato forse più significativo, al di là dei singoli risultati, è la continuità con cui il Club Scherma Cosenza sta riuscendo a qualificare propri atleti ai Campionati Italiani in tutte le principali categorie del movimento.

Prima delle prove dedicate a Under 14 e Master, erano infatti già arrivate qualificazioni tricolori anche per Under 17, Under 20, Under 23 e Assoluti. Un quadro che racconta una stagione particolarmente ampia e ben distribuita, nella quale la società cosentina è riuscita a mantenere presenza, competitività e prospettiva dai più giovani fino agli atleti più esperti.

È proprio questa dimensione trasversale a rappresentare uno degli aspetti più interessanti dell’annata rossoblù. Non un exploit isolato, ma un lavoro che produce risultati in più segmenti della scherma nazionale e che rafforza l’identità tecnica del club.

Ora il focus è sui Campionati Italiani

Dopo i risultati di Bastia Umbra e Bologna, l’attenzione si sposta ora sui Campionati Italiani, che per le varie categorie si svolgeranno a Riccione tra l’ultima settimana di aprile e la prima di maggio, mentre gli Assoluti chiuderanno la stagione agonistica a Roma, all’inizio di giugno.