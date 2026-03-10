Corigliano-Rossano torna al centro del beach volley internazionale. Dopo il successo dei Campionati Europei U18 disputati a Schiavonea lo scorso settembre, la città ospiterà di nuovo i tornei europei Futures del Beach Volley Pro Tour nel prossimo mese di settembre. A darne notizia è la CEV, la Federazione Europea di Volley.

La stagione 2026 viene descritta come destinata a battere record, con un ulteriore pacchetto di 13 tornei Futures annunciati entro fine anno, dopo che un precedente comunicato aveva già confermato 15 eventi tra maggio, giugno e inizio luglio.

Corigliano-Rossano, che ha già ospitato i Futures nel 2023 e nel 2024 e poi la rassegna continentale U18, è tra le quattro città italiane scelte insieme a Cervia, Modena e Messina. I tornei, sia maschili che femminili, si disputeranno dal 17 al 20 settembre 2026 nella beach arena cittadina.

«Il ritorno dei tornei europei Futures del Beach Volley Pro Tour – dice l’assessore allo Sport Costantino Argentino – rappresenta una conferma importante del lavoro svolto in questi anni e della capacità della nostra Città di organizzare eventi sportivi di livello internazionale». E aggiunge: «Corigliano-Rossano si dimostra ancora una volta una location ideale per il Beach Volley europeo, grazie alle sue strutture, alla qualità dell’accoglienza ed alla straordinaria cornice naturale del nostro litorale».

Sulla stessa linea il sindaco Flavio Stasi, che rivendica il ruolo della città come punto di riferimento del movimento: «La nostra Città, ormai da qualche anno, è punto di riferimento del Beach Volley con eventi di caratura europea e dal valore sportivo straordinario». E conclude: «Torneremo, quindi, anche quest’anno a tifare per i nostri ragazzi dagli spalti della nostra beach arena, sostenendo ed ammirando decine di atleti che arriveranno in Città da tutta Europa, godendoci e facendo conoscere il nostro splendido territorio».