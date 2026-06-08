La città di Cosenza si prepara ad accogliere un nuovo appuntamento sportivo di rilievo nazionale. Nei giorni 13 e 14 giugno 2026, la pista comunale di atletica leggera di via degli Stadi ospiterà la Finale B del Campionato Italiano di Società Assoluto su Pista, manifestazione organizzata dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera e concessa al comitato regionale calabro.

L’evento, sotto l’egida del Coni, porterà nel capoluogo bruzio società e atleti provenienti da diverse regioni italiane, impegnati nelle varie discipline dell’atletica leggera. Una competizione che rappresenta uno degli appuntamenti più importanti del calendario federale nazionale e che conferma il ruolo crescente di Cosenza come sede di eventi sportivi di alto profilo.

La Finale B di atletica alla pista comunale di via degli Stadi

La pista comunale di via degli Stadi diventerà per due giorni il centro dell’atletica leggera nazionale. Le società partecipanti si confronteranno nelle specialità su pista e pedane, in una manifestazione che unisce valore agonistico, partecipazione e promozione dello sport.

Il Comune di Cosenza ha concesso il proprio patrocinio all’iniziativa, riconoscendone l’elevato valore sportivo, educativo e sociale. L’appuntamento rappresenta anche un’occasione di promozione del territorio, grazie alla presenza in città di atleti, tecnici, dirigenti, famiglie e appassionati provenienti da fuori regione.

Caruso: «Un riconoscimento per Cosenza e le sue strutture sportive»

Il sindaco Franz Caruso ha espresso soddisfazione per la scelta di Cosenza come sede della competizione nazionale.

«Siamo particolarmente orgogliosi che la nostra città sia stata scelta per ospitare una competizione nazionale così prestigiosa. La Finale B del Campionato Italiano di Società Assoluto su Pista rappresenta un importante riconoscimento per Cosenza, per le sue strutture sportive e per la capacità organizzativa che il territorio è in grado di esprimere», afferma il primo cittadino.

Caruso sottolinea anche il valore educativo dello sport, considerato uno strumento di crescita individuale e collettiva «capace di trasmettere valori fondamentali quali il rispetto delle regole, il sacrificio, la lealtà, l’inclusione e la solidarietà».

Due giornate di sport, accoglienza e partecipazione

Per l’Amministrazione comunale, ospitare una manifestazione nazionale significa offrire alla città un momento di incontro e condivisione, ma anche valorizzare i più autentici valori sportivi.

«Accogliere atleti, tecnici e appassionati provenienti da tutta Italia significa offrire alla città un’importante occasione di incontro, di condivisione e di promozione dei più autentici valori sportivi», aggiunge Caruso.

Il sindaco rivolge poi un plauso alla Federazione Italiana di Atletica Leggera, agli organizzatori e a tutti coloro che stanno lavorando per la riuscita dell’evento, dicendosi certo che Cosenza saprà garantire la migliore accoglienza e vivere due giornate di grande sport.