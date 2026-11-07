La cittadina tirrenica punta sulla destagionalizzazione e si prepara a un Natale scintillante. Il 29 novembre l'accensione delle luminarie, mentre sono già in programma presepi, iniziative ed eventi a tema

San Lucido si prepara a vivere un Natale scintillante, puntando ancora una volta su eventi e attrattiva turistica per dare continuità al percorso di destagionalizzazione avviato e consolidato negli ultimi anni.

La stagione estiva rappresenta ormai da tempo un importante punto di riferimento turistico per San Lucido e per l'intera provincia di Cosenza. Adesso la sfida dell'amministrazione comunale è quella di rendere attrattivo il borgo tirrenico anche durante il periodo invernale. In prima linea il sindaco Cosimo De Tommaso, affiancato dalla maggioranza e, in particolare, dall'assessore al Turismo Cristian Marchese, impegnati nella programmazione di una stagione natalizia che promette di lasciare il segno.

I primi segnali sono già visibili in città, dove sono comparsi gli allestimenti per le luminarie. Un progetto pensato per trasformare San Lucido in una meta di visita e passeggio anche nei mesi più freddi, tradizionalmente complessi per un centro di dimensioni contenute. L'obiettivo è offrire ai residenti e ai visitatori occasioni di incontro e scoperta attraverso iniziative caratteristiche e proposte capaci di rinnovarsi.

Una prima data è già stata fissata: il 29 novembre 2026 è in programma l'accensione delle luminarie natalizie, appuntamento che darà ufficialmente il via alle iniziative del Natale a San Lucido. Ma le sorprese non finiscono qui. Una struttura comunale sarà trasformata in un vero e proprio set ispirato al cinema natalizio, un'anticipazione di un programma più ampio che verrà svelato nelle prossime settimane.

Le iniziative, realizzate anche in sinergia con le associazioni del territorio e, in particolare, con la Pro Loco, comprenderanno inoltre un'esposizione di presepi e una suggestiva grotta allestita all'interno del chiostro comunale. Sono dunque numerose le attrattive che San Lucido si prepara a offrire per le festività. Per conoscere tutti i dettagli bisognerà attendere ancora qualche settimana. Intanto, il primo appuntamento è già fissato: il 29 novembre tutti a San Lucido per l'accensione delle luminarie del Natale 2026.