A Fagnano Castello torna uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di sport all’aria aperta e da chi ha voglia di scoprire una disciplina diversa dal solito. Domenica 3 maggio 2026, dalle 9:00 alle 13:00, l’ASD Field Target Calabria aprirà le proprie porte al pubblico per il tradizionale Open Day di Field Target, una mattinata gratuita pensata per avvicinare curiosi, famiglie e sportivi a una pratica che unisce concentrazione, precisione e controllo.

L’iniziativa non si limiterà a una semplice dimostrazione. I partecipanti avranno infatti la possibilità di vivere un’esperienza diretta, mettendosi alla prova con l’attrezzatura sportiva sotto la supervisione di istruttori qualificati, in un contesto costruito per favorire approccio, conoscenza e coinvolgimento.

Fagnano Castello apre le porte al Field Target

L’Open Day rappresenta ormai un momento consolidato per l’ASD Field Target Calabria, che negli anni ha saputo attirare un pubblico trasversale, incuriosito da una disciplina sportiva ancora poco conosciuta dal grande pubblico ma sempre più capace di suscitare interesse.

Il Field Target si distingue per la sua natura tecnica e per il legame stretto con l’ambiente esterno. Non si tratta soltanto di una prova di abilità, ma di uno sport che richiede attenzione ai dettagli, gestione del respiro, autocontrollo e capacità di adattarsi alle condizioni del contesto in cui si pratica.

È proprio questa combinazione a renderlo accessibile anche ai principianti e, allo stesso tempo, stimolante per chi decide di approfondirlo nel tempo.

Un’esperienza diretta, non solo una dimostrazione

Uno degli aspetti più interessanti dell’evento è il suo carattere pratico. Chi parteciperà non assisterà soltanto a una presentazione teorica, ma potrà cimentarsi direttamente nella disciplina, seguendo le indicazioni degli istruttori presenti.

L’obiettivo è far conoscere il Field Target attraverso il contatto reale con le sue dinamiche, mostrando come tecnica, concentrazione e capacità di lettura dell’ambiente si fondano in una pratica sportiva diversa dai circuiti più abituali.

Per questo motivo l’iniziativa si presenta come una vera occasione di scoperta, utile sia a chi si avvicina per la prima volta a questo sport sia a chi già nutre curiosità per le discipline di precisione.

Sport, territorio e attività sane

L’appuntamento ha anche un significato più ampio per il territorio. L’Open Day di Fagnano Castello viene infatti proposto come un’occasione per promuovere lo sport all’aria aperta e valorizzare attività sane, inclusive e formative.

In una fase in cui cresce l’attenzione verso esperienze capaci di coniugare benessere, natura e socialità, iniziative di questo tipo assumono un valore ulteriore. Non soltanto promozione sportiva, dunque, ma anche costruzione di momenti di comunità e condivisione attorno a pratiche che stimolano disciplina, rispetto delle regole e capacità di concentrazione.

Saverino Fata: «Un invito a scoprire qualcosa di nuovo»

A sottolineare il senso più profondo dell’iniziativa è Saverino Fata, presidente dell’ASD Field Target Calabria, che lega l’evento alla volontà di far conoscere non solo una disciplina, ma anche l’ambiente che la accompagna.

«Come ogni anno, il nostro Open Day vuole essere prima di tutto un invito a scoprire qualcosa di nuovo» dichiara Saverino Fata. «Chi partecipa non trova solo uno sport, ma un ambiente accogliente, fatto di condivisione, passione e rispetto delle regole».

Nelle sue parole si coglie bene l’idea che guida l’appuntamento del 3 maggio: trasformare una prova sportiva in un’esperienza aperta e accessibile, capace di coinvolgere anche chi non ha alcuna esperienza pregressa.

Evento gratuito e aperto a tutti

L’Open Day sarà completamente gratuito e aperto a tutti, senza limiti di età o di esperienza. Un elemento che rafforza il carattere divulgativo e inclusivo della manifestazione, pensata per accogliere chiunque voglia avvicinarsi a uno sport fuori dagli schemi più tradizionali.