Un riconoscimento importante per Francesco Cavaliere, giovane talento cosentino convocato nella Rappresentativa Nazionale Serie D. La chiamata ufficiale certifica un percorso di crescita costruito con sacrificio, determinazione e continuità, che oggi lo porta tra i prospetti più interessanti del panorama dilettantistico nazionale.

Cresciuto nel settore giovanile del Cosenza Calcio, Cavaliere ha lasciato il club rossoblù lo scorso anno a causa del limitato spazio in rosa. Una scelta non semplice, ma che si è rivelata decisiva per la sua maturazione calcistica. Dopo l’esperienza nelle giovanili della Lucchese, in Serie C, il giovane calciatore ha continuato il proprio percorso di sviluppo fino a conquistare un posto in prima squadra con la Sanremese Calcio, formazione che milita nel Girone A della Serie D.

Ora per Cavaliere arriva una gratificazione di prestigio: dal 19 al 21 gennaio prenderà parte al raduno nazionale a Milano, appuntamento riservato ai migliori giovani della categoria e che si concluderà con un’amichevole di alto profilo contro l’Inter.

Il commissario tecnico Giuliano Giannichedda ha selezionato 22 calciatori nati tra il 2007 e il 2008, al termine di un lungo percorso di osservazione che ha coinvolto 88 atleti provenienti da tutta Italia. La presenza di Francesco Cavaliere nella rappresentantiva conferma il valore del lavoro svolto e lo proietta in una dimensione sempre più competitiva.